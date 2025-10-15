Salut
Augmenten les demandes d’eutanàsia i de voluntats anticipades al Camp i a l’Ebre
A la demarcació es van registrar 26 sol·licituds de mort assistida durant l’any passat, amb sis casos aprovats
Creix el nombre de peticions d’eutanàsia al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, en paral·lel a l’augment dels Documents de Voluntats Anticipades (DVA), que es consoliden com una eina essencial per garantir la llibertat de decisió al final de la vida. Segons dades del Departament de Salut, el 61% de les sol·licituds d’eutanàsia registrades a Catalunya durant el 2024 anaven acompanyades d’un DVA, i en els casos en què es va aplicar, el percentatge s’enfila fins al 70%.
A la demarcació de Tarragona es van registrar 26 peticions —22 al Camp i 4 a l’Ebre— amb sis aplicacions efectives. En total, a tot Catalunya se’n van tramitar 358, gairebé cinc vegades més que el primer any d’aplicació de la llei i un 61% més que el 2023. L’increment és generalitzat arreu del país, excepte a Lleida, on les sol·licituds han disminuït lleugerament.
El DVA és un document legal que permet a qualsevol persona major d’edat deixar per escrit les instruccions sobre les intervencions mèdiques que vol o no vol rebre en situacions de malaltia irreversible o terminal, en cas de no poder expressar la seva voluntat. A Catalunya, està regulat des de l’any 2002 mitjançant la Llei 21/2000, que protegeix els drets d’informació i autonomia del pacient.
En aquest context, un estudi recent impulsat per la tarragonina Montserrat Fernández Martínez, infermera de la Xarxa Santa Tecla i membre del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), posa en relleu el paper clau de les infermeres en l’acompanyament a la ciutadania per comprendre i redactar aquest document. Sota el títol Coneixements infermers sobre el Document de Voluntats Anticipades en el pacient hospitalitzat, la recerca analitza el grau d’implicació professional i la percepció sobre el DVA.
El paper de les infermeres
Els resultats mostren que un 86,2% de les infermeres aplicarien un DVA si calgués, el mateix percentatge ajudaria un pacient a omplir-lo, i només un 6,9% diu no sentir-se còmode per fer-ho. Tot i això, un 44,8% considera que els pacients hospitalitzats tenen un coneixement «poc» suficient sobre aquest document.
Les dades apunten també que l’edat mitjana de les persones que han sol·licitat l’eutanàsia és de 74 anys, mentre que la d’aplicació és de 76, i que la majoria prefereix morir a casa o en entorns familiars, com les residències.
Des del CODITA es reivindica el paper de les infermeres com a agents de salut de proximitat. El seu acompanyament és decisiu per garantir una mort digna, informada i voluntària, i per promoure l’autonomia personal.