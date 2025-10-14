Solidaritat
Voluntaris de Torredembarra col·laboren en les tasques de neteja de l’Ebre després del temporal
Nou voluntaris de Protecció Civil de Torredembarra es desplacen per ajudar a restablir la normalitat als municipis afectats
Un total de nou voluntaris de Protecció Civil de Torredembarra es desplaçaran aquesta setmana a les Terres de l’Ebre per donar suport en les tasques de neteja i recuperació després de les intenses pluges i inundacions que han afectat la comarca els darrers dies.
El Departament de Seguretat de l’Ajuntament de Torredembarra coordina aquesta operació, que es durà a terme en dues jornades: dimecres s’hi desplaçaran 4 voluntaris i dijous altres 5. Els equips treballaran conjuntament amb altres cossos de protecció civil i serveis d’emergència locals, contribuint a la restauració de la normalitat als municipis més afectats.
L’Ajuntament ha facilitat als voluntaris equips de protecció individual (EPI) i material per a les tasques de neteja, com rastells, pales, cubells i altres estris necessaris per a les intervencions. A més, des de l’Ajuntament es destaca i agraeix la implicació i solidaritat dels voluntaris, que fan possible aquesta col·laboració en moments de necessitat.