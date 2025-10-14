Diari Més
SUCCESSOS

Tallada la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per un atropellament

Solidaritat

Voluntaris de Torredembarra col·laboren en les tasques de neteja de l’Ebre després del temporal

Nou voluntaris de Protecció Civil de Torredembarra es desplacen per ajudar a restablir la normalitat als municipis afectats

L’Ajuntament ha facilitat als voluntaris equips de protecció individual (EPI)

L’Ajuntament ha facilitat als voluntaris equips de protecció individual (EPI)ACN

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Un total de nou voluntaris de Protecció Civil de Torredembarra es desplaçaran aquesta setmana a les Terres de l’Ebre per donar suport en les tasques de neteja i recuperació després de les intenses pluges i inundacions que han afectat la comarca els darrers dies.

El Departament de Seguretat de l’Ajuntament de Torredembarra coordina aquesta operació, que es durà a terme en dues jornades: dimecres s’hi desplaçaran 4 voluntaris i dijous altres 5. Els equips treballaran conjuntament amb altres cossos de protecció civil i serveis d’emergència locals, contribuint a la restauració de la normalitat als municipis més afectats.

L’Ajuntament ha facilitat als voluntaris equips de protecció individual (EPI) i material per a les tasques de neteja, com rastells, pales, cubells i altres estris necessaris per a les intervencions. A més, des de l’Ajuntament es destaca i agraeix la implicació i solidaritat dels voluntaris, que fan possible aquesta col·laboració en moments de necessitat.

tracking