Cultura
Salou exposarà més de 200 objectes de llegendes de l’esport mundial
La iniciativa Leyendas del deporte portarà a Salou més de 200 objectes icònics de figures llegendàries de l’esport. L’exposició es podrà visitar el pròxim dimecres 15 d’octubre a les 19h i fins al 13 de novembre, al Passadís del Teatre de l’Auditori de Salou, on es hi haurà material original de diversos esportistes referents en disciplines com el bàsquet, el futbol, l’atletisme, el motor, el tennis o el golf. Destaquen el mallot groc del Tour de França utilitzat per Miguel Induráin i les sabates d’Usain Bolt amb què va conquerir els Jocs Olímpics de Río 2016. Entre els protagonistes, també figuraran objectes de Leo Messi, les medalles de Mireia Belmonte o material de Carlos Alcaráz, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Alexia Putellas, Roger Fereres i Pau i Marc Gasol, que estaran oberts al públic durant la jornada amb diferents objectes personals aportats a l’àmplia exposició.
La mostra també inclourà torxes olímpiques, equipacions originals i objectes signats. També serà important l’apartat audiovisual i interactiu, dedicat a les diferents disciplines participants que permetran al públic reviure les fites dels esportistes participants en la jornada.
L’exposició, organitzada per l’Associación del Museo del Deporte arribarà a Salou amb un recorregut que repassarà les gestes de diferents generacions d’esportistes, amb un espai també dedicat als diferents clubs i esportistes locals del municipi. L’entrada és gratuïta i, segons l’organització, la intenció és «apropar la història de l’esport als joves».