Esdeveniment
Salou acollirà la primera edició de SAVI, la Fira del Vi
L’esdeveniment reunirà cellers de totes les DO tarragonines i destinarà part dels beneficis a la Fundació URV
Salou serà l’escenari de la primera edició de SAVI, la Fira del Vi, que tindrà lloc a l’Hotel Olympus Palace del 7 al 9 de novembre. L’esdeveniment, obert al públic i amb entrada gratuïta, vol promocionar la cultura vitivinícola del territori i convertir-se en un referent anual.
Organitzada per l’Hotel Olympus Palace, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salou i la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), la fira oferirà tastos guiats, maridatges, activitats formatives, espais de networking i actuacions musicals, a més d’una àmplia zona gastronòmica amb productes locals.
SAVI es podrà viure a partir de divendres 7 de novembre, de 17 a 21 h, coincidint amb la inauguració oficial de la fira. L’horari de dissabte serà d’11 a 21 h, i diumenge d’11 a 20 h.
Pel que fa als preus, la fira oferirà diferents paquets de degustació i opcions gastronòmiques adaptades a tots els públics. El Paquet 1, amb un cost de 8 euros, inclou dues degustacions, una copa de vi i un portacopes; mentre que el Paquet 2, per 14 euros, ofereix cinc degustacions, una copa i portacopes.
També es podran adquirir repositoris per continuar tastant: un primer, de 12 euros, amb cinc degustacions sense copa, i un segon, de 3 euros, amb una degustació addicional. A més, pels amants de la bona taula, el paquet gastronòmic, amb un preu de 16 euros, permetrà gaudir de cinc tiquets per degustar diferents propostes culinàries locals.
Durant tres dies, SAVI es convertirà en un autèntic aparador enogastronòmic, amb la participació de cellers de les set denominacions d’origen de la demarcació —DO Catalunya, DO Montsant, DO Terra Alta, DO Tarragona, DO Conca de Barberà, DOQ Priorat i DO Penedès—, així com d’altres regions vinícoles i internacionals.
També hi haurà maridatges amb olis de la DOP Siurana, un showcooking del xef Pep Moreno (guardonat amb una Estrella Michelin) i activitats formatives relacionades amb la cultura del vi.
Un projecte solidari amb la URV
Segons Gil Cristià, representant de l’Hotel Olympus Palace, “SAVI neix amb la voluntat de dinamitzar l’oferta cultural i turística fora de temporada i de posar en valor la qualitat i diversitat dels vins catalans”. A més, la fira tindrà un component solidari, ja que una part dels beneficis es destinaran a la Fundació URV per donar suport a la recerca universitària.
El rector de la URV, Josep Pallarès, ha agraït aquesta col·laboració i ha destacat que “la universitat és un projecte comú que necessita la implicació de tota la societat”. La URV comptarà amb una caseta pròpia a la fira, on donarà a conèixer la seva tasca de recerca i formació en enologia. A més, els enòlegs de la universitat oferiran tastos guiats i participaran en sessions de networking i un monogràfic dedicat al pàmpol girat, varietat recuperada per l’Ajuntament de Salou.
Suport institucional i projecció de futur
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que “SAVI és una magnífica oportunitat per reforçar el posicionament de Salou com a ciutat vinculada a la cultura, la gastronomia i la qualitat de vida mediterrània”. Segons Granados, la fira contribuirà a desestacionalitzar l’activitat turística i a enfortir el vincle entre el municipi i la tradició vinícola del territori.
La presentació oficial de la fira s’ha fet aquest migdia al Teatre Auditori de Salou (TAS) amb la presència d’autoritats i representants de les diferents denominacions d’origen. Tant l’organització com les institucions col·laboradores han expressat el seu entusiasme per un projecte que pretén consolidar Salou com a punt de trobada clau pels amants del vi i la gastronomia.