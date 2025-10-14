Propostes
La Fira de Bandolers de Alcover torna a batre rècords de participació
Més de 250 personis van assistir a l’Arribada, superant la xifra del 2024
La Fira de Bandolers ha tornat a omplir els carrers d’Alcover en la seua 23a edició. Els dades dels actes del 2024 van superar totes les expectatives de l’Ajuntament, però aquest any, la popularitat que ha adquirit la proposta per tot el territori s’ha consolidat. La valoració per part del consistori ha estat «molt positiva, en visitants i participació». La tradicional Arribada ha tornat a portar la lluita per governar la vila entre Pere Morell i Miquel Voltor. Els actes teatrals que mostren el conflicte entre els dos gegants han estat, novament, les actuacions més aclamades pel públic.
Entre la diversitat d’espectacles organitzats per la companyia La Reclosa, la Colla Gegantera de Alcover i les diferents entitats del municipi, més de 250 persones han pogut disfrutar de les actuacions a peu de carrer, superant en una cinquantena les xifres de l’any passat i gairebé duplicant les de dos edicions enrere. «És una fira que cada any creix», assegura l’alcalde d’Alcover, a Robert Figueras davant de les millores de participació.
L’alcalde també ha valorat la incorporació de nous espais, adaptats també al públic infantil, qualificant «d’encert» els «espais amb jocs tradicionals de fusta de l’època que es vol representar». Iniciatives com el conte del Misteri de les monedes perdudes, que es distribuirà per tot Catalunya i explica la història del municipi, o la venda de les figuretes de goma dels Gegants, també han estat trets diferencials de la fira anual. Gairebé 500 persones han adquirit unes o més figures, esgotant l’estoc inicial.
Pregó encertat
La figura de Marius Serra com a pregoner de la Fira d’aquest any ha estat «un dels grans atractius», segons ha confirmat l’alcalde. «La seua presència ha estat molt important, s’ha endinsat en la Fira de Bandolers i ha format part d’ells i de les representacions». Així ho va demostrar la gran acollida del públic durant el seu discurs del dissabte 11 d’octubre.
L’escriptor, a més, va completar la seua integració en els Bandolers endinsant-se al paper d’escrivà. Serra va anunciar als guanyadors entre els dos bàndols després que l’encarregat d’aquest any «quedés sense veu», segons ha explicat l’alcalde al Diari Més. Ara el municipi es prepara per a la Festa Major, que iniciarà aquest dimarts 14 d’octubre i espera també xifres positives.