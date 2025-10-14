Música
El cor de DoMiFa batega per Ruanda amb quinze concerts solidaris
L’associació desenvoluparà un projecte coral al Camp de Tarragona amb l’objectiu de recaptar 25.000 euros
L’Associació DoMiFa, entitat cultural sense ànim de lucre dedicada a la música coral, posa en marxa el projecte solidari Amb Cor. La música que transforma, una iniciativa que convertirà tots els seus concerts de la temporada 2025/2026 en accions benèfiques a favor d’Amics de Rwanda. L’objectiu és recaptar 25.000 euros anuals per destinar íntegrament a projectes d’educació i sanitat al país africà, amb especial atenció als infants.
El projecte compta amb dues formacions sota la direcció de David Molina: el Cor Arsmusica i l’Schola Gregoriana Ut Mi Fa. En total, la temporada inclourà cinc produccions i una quinzena de concerts repartits pel territori: Canonades (octubre), Veus d’Aigua (novembre), Un cor amb molts cors (febrer/març), Maridatge (maig/juny) i Llum en el silenci, que es representarà al llarg de la temporada.
Les primeres cites són imminents: Creixell (18 d’octubre), Tarragona (19 d’octubre), Tarragona (8 de novembre), el Morell (16 de novembre) i Montbrió (23 de novembre). Totes formen part del programa inaugural, Canonades, que obre un cicle amb esperit transformador i una finalitat concreta: fer que cada entrada venuda i cada nota interpretada es converteixin en ajuda real.
A punt de presentar-se, el projecte ja compta amb 5.385 euros recaptats en actuacions prèvies a diversos municipis com Montbrió, Riudoms, Reus o Creixell. Aquesta experiència prèvia ha servit per consolidar la proposta, demostrar-ne la viabilitat i reforçar la confiança en el seu potencial solidari i transformador dins i fora del territori.
Crida a la col·laboració
Per assolir el repte econòmic, l’entitat busca empreses, institucions i músics que vulguin sumar-s’hi. Les aportacions ajudaran a cobrir despeses bàsiques com la direcció musical, la contractació de músics col·laboradors, la producció o la difusió dels concerts. Els col·laboradors tindran visibilitat als programes de mà, materials gràfics i xarxes socials, i podran acollir-se a deduccions fiscals. DoMiFa ofereix diversos nivells de patrocini adaptats als interessos de cada empresa.
Amics de Rwanda
L’entitat beneficiària, Amics de Rwanda, és una associació tarragonina sense ànim de lucre que promou projectes de cooperació en educació i sanitat. Destaquen les beques d’estudi per a joves sense recursos i un programa de potabilització d’aigua a escoles rurals que beneficia més d’un miler d’alumnes. Per a més informació o col·laboracions, poden contactar amb DoMiFa a info@domifa.org, al telèfon mòbil 636 544 668 o al web www.domifa.org.