Política
Els Comuns exigeixen explicacions a ADIF pels retards en la Via Verda del litoral tarragoní
El diputat Fèlix Alonso exigeix explicacions clares a ADIF, malgrat tenir el projecte adjudicat des de fa gairebé dos anys
El diputat dels Comuns al Congrés, Fèlix Alonso, ha registrat una bateria de preguntes al Govern espanyol per demanar explicacions concretes sobre els retards en la construcció de la Via Verda del litoral tarragoní, que ha de recórrer l’antic traçat ferroviari entre L’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp (Miami Platja) i Cambrils.
El projecte, amb una longitud prevista d’uns 20 quilòmetres, havia de transformar l’antiga línia ferroviària —tancada fa gairebé sis anys— en un itinerari per a vianants i ciclistes. Tot i que ADIF va adjudicar les obres a principis de 2024 per un import proper als sis milions d’euros, aquestes continuen sense data d’inici ni calendari d’execució conegut.
“La ciutadania no entén aquest retard inexplicable”, ha remarcat Alonso, que ha demanat saber si ADIF ha acceptat finalment les millores proposades pels ajuntaments i quin és el motiu real de la paràlisi del projecte. També reclama conèixer el calendari d’inici i finalització de les obres.
L’exalcalde d’Altafulla ha qualificat la situació de “incomprensible paràlisi” i ha exigit al Ministeri de Transports i a ADIF una resposta “transparent i urgent” davant un projecte “consensuat i fonamental per al turisme sostenible, la mobilitat activa i la recuperació del litoral”.
Amb aquesta iniciativa, els Comuns del Camp de Tarragona es sumen a les demandes dels municipis afectats, que ja havien expressat la seva preocupació davant el silenci administratiu. Alonso adverteix que aquesta demora “posa en dubte la capacitat de resposta dels responsables d’una obra que compta amb consens polític, tècnic i social”.