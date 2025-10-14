Naturalesa
Així estan els pantans de Tarragona després del pas de la DANA Alice: dades actualitzades
La borrasca Alice ha deixat pluges considerables en algunes zones de la demarcació durant els darrers dies
Els pantans de Tarragona han tornat a perdre part de l’aigua que es va acumular durant la primavera. Encara que la borrasca Alice ha deixat pluges considerables en algunes zones de la demarcació durant els darrers dies, sobretot a les Terres de l’Ebre, aquestes precipitacions no han estat suficients per frenar la pèrdua d’aigua als principals embassaments.
Després d’una notable recuperació durant el passat mes de març gràcies al pas de fins a quatre borrasques, els pantans de la província, que al maig van assolir les seves millors xifres en més d’un any, tornen a situar-se en nivells preocupants a mitjans d’octubre.
Les escasses pluges de l’estiu han tornat a posar en perill unes reserves d’aigua clau per al consum, l’agricultura i el proveïment energètic del territori. Entitats ecologistes i experts en gestió de l’aigua han advertit que la sequera no només persisteix, sinó que podria agreujar-se si no arriben més pluges abundants aquesta tardor.
L’estat dels pantans de Tarragona
El pantà de Riudecanyes ha reduït significativament la seva capacitat en els últims cinc mesos. Si al maig es trobava al 59,2% —amb 3,153 hectòmetres cúbics d’aigua—, avui se situa al 33,3%, amb només 1,77 hectòmetres cúbics. Això suposa una pèrdua de gairebé la meitat de l’aigua acumulada llavors.
Situació similar a l’embassament de Siurana, que també ha patit un descens progressiu. Al maig havia aconseguit superar el 25% de la seva capacitat, amb més de 3 hectòmetres cúbics d’aigua. Ara, a l’octubre, el pantà es troba al 13,7%, amb 1,68 hectòmetres cúbics.
Més crítica encara és la situació del pantà del Gaià, que segueix en mínims. L’embassament es troba actualment al 0,9% de la seva capacitat, amb només 0,56 hectòmetres cúbics d’aigua embassada. La situació és pràcticament de sequera total, i no s’ha registrat millora significativa respecte a setmanes anteriors.