Diari Més

Meteorologia

Mapa de pluja: els municipis de Tarragona en alerta per la DANA Alice aquest dimarts

Les precipitacions no cessen a la demarcació i el Meteocat ha activat diverses alertes per a aquest dimarts

Vehicles arrossegats per les pluges a Godall.

Vehicles arrossegats per les pluges a Godall.ACN

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas Ramírez

Creat:

Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat per a aquest dimarts un avís groc i, per tant, de perill moderat, per intensitat i acumulació de pluja a diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. De fet, segons el Meteocat, l’episodi de pluges més intenses es produirien de matinada, entre les 00h i les 06h.

Les comarques on el Meteocat ha activat l’avís groc durant el matí són el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès, mentre que a partir de les 12 h. l’alerta es desplaça al Priorat i la Conca de Barberà on romandrà fins dimecres vinent.

Mapa de municipis en alerta a Tarragona per a aquest dimarts al matí.

Mapa de municipis en alerta a Tarragona per a aquest dimarts al matí.
Meteocat

Les previsions del Meteocat indiquen que les pluges podrien deixar registres que podrien superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores al Montsià i el Baix Ebre i també alerten que, puntualment, podrien caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a tota la demarcació.

tracking