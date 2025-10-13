Meteorologia
Mapa de pluja: els municipis de Tarragona en alerta per la DANA Alice aquest dimarts
Les precipitacions no cessen a la demarcació i el Meteocat ha activat diverses alertes per a aquest dimarts
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat per a aquest dimarts un avís groc i, per tant, de perill moderat, per intensitat i acumulació de pluja a diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. De fet, segons el Meteocat, l’episodi de pluges més intenses es produirien de matinada, entre les 00h i les 06h.
Les comarques on el Meteocat ha activat l’avís groc durant el matí són el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès, mentre que a partir de les 12 h. l’alerta es desplaça al Priorat i la Conca de Barberà on romandrà fins dimecres vinent.
Les previsions del Meteocat indiquen que les pluges podrien deixar registres que podrien superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores al Montsià i el Baix Ebre i també alerten que, puntualment, podrien caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a tota la demarcació.