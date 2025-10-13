Política Municipal
Constantí: Millorar el nivell de vida per sortir del pou
El municipi continua en una tendència positiva, tot i tenir el nivell socioeconòmic més baix de Tarragona
El nivell de vida als municipis del Camp de Tarragona ha observat una tendència de millora general, segons l’últim informe de la Generalitat. Les dades recopilades durant l’any 2022, malgrat tot, no afavoreixen a tothom. Constantí ha estat situada com la localitat amb el nivell socioeconòmic més baix del territori amb 79,7 punts, gairebé 25 punts per sota de la mitjana a Tarragona. Tot i que ha recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, l’evolució del municipi va molt més enllà. La intenció, segons ha explicat al Diari Més l’alcalde, Òscar Sánchez, és «deixar enrere la imatge que arrosseguen des dels anys vuitanta». Marcada per l’economia industrial i la baixa taxa laboral, ara pretenen que aquestes problemàtiques formin part del passat.
Els nous projectes, com com la readaptació del Centre Cultural Polivalent (antic Auditori), han reactivat el municipi. També destaquen la varietat d’entitats formatives creades l’últim any, que segons l’alcalde ha creat «un teixit associatiu molt potent» o les existents des de l’inici de l’informe, com el Senat de gent gran o el Consell d’Infants i adolescents. L’índex socioeconòmic de la Generalitat es basa en quatre criteris: l’educació, la immigració, l’atur i la renda dels ciutadans. D’acord amb les xifres registrades els últims tres anys, Constantí ha millorat en tots els àmbits, i la previsió és que abandoni la cua de la classificació.
Actualment, l’atur al municipi se situa en «mínims històrics», registrant només 449 aturats al mes d’agost. El «tret diferenciador», d’acord amb Sánchez, han estat «les noves inversions al polígon en els darrers anys», que han generat un gran nombre de llocs de treball. En el cas de la gent afiliada a la seguretat social, des del 2013, la xifra no ha deixat de créixer. Avui dia, 2.885 residents tenen un lloc de treball, 700 persones més en comparació als registres de fa dotze anys. Part de la millora resideix en les últimes iniciatives impulsades, com la subvenció de 6.000 euros per a les empreses que contractin residents a Constantí, o per a les persones que vulguin iniciar un negoci a la localitat.
Impuls de l’educació
Gairebé 3.000 persones han acabat els seus estudis de secundària o de nivell superior a Constantí. Mentrestant les famílies dels infants tenen accés a les beques menjador impulsades per l’Ajuntament, que cobreixen la totalitat dels menús escolars, i la gent gran optarà, de nou, a aules d’extensió universitària. Uns indicadors positius per a un municipi que creix anualment en població i ja projecta noves inversions.