El SEM atén prop de 370 persones aquest estiu per afectacions relacionades amb la calor a Tarragona
Gairebé la meitat dels afectats ha requerit l'activació d'una ambulància
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 2.484 persones per afectacions relacionades amb la calor entre l'1 de juny i el 30 de setembre. Gairebé la meitat dels afectats (49%) ha requerit l'activació d'una ambulància, traslladant la persona a un centre sanitari, mentre que un 51% han estat atesos de forma no presencial pel servei 061 Salut Respon.
Paral·lelament, el 52% de les persones afectades per la calor han estat dones i un 48% homes. Barcelona Ciutat (516 persones ateses), Barcelona Metropolitana Nord (492), Girona (360), Barcelona Metropolitana Sud (315), Camp de Tarragona (292) i Penedès (217 persones ateses) han estat les sis regions sanitàries amb més assistències realitzades pel SEM durant l'estiu del 2025. A Terres de l'Ebre es van atendre 73 persones.
Des de l'inici de l'activació del Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) s'han registrat a Catalunya tres períodes en els quals les temperatures màximes observades -tant diürnes com nocturnes- han estat de manera continuada en el rang de calor intensa o molt intensa (sobrepassant el valor superior d'aquest interval en més de 2 °C).
El primer període va durar del 28 de maig a l'1 de juny i el segon va començar el 9 de juny i va mantenir-se fins al 6 de juliol. Aquest segon episodi va afectar especialment les comarques de Ponent, la Catalunya Central, el Litoral Central i les comarques de Girona.
427 alertes de calor, principalment al Segrià, Pla d'Urgell i Baix Llobregat
El tercer i darrer episodi va començar el 9 d'agost i va acabar el dia 19 del mateix mes. La temperatura mitjana màxima durant el dia a Catalunya va ser de 37,8 °C el dia 16 d'agost, superant en 4,8 °C el límit superior de les sèries històriques, coincidint a més amb un episodi d'alt risc d'incendi.
Des de l'inici del pla s'han realitzat 427 alertes de calor intensa o molt intensa diürna o nocturna en 39 comarques de Catalunya. Les comarques amb més alertes han estat el Segrià, el Pla d'Urgell i el Baix Llobregat.
En tots aquests episodis, Protecció Civil, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ha informat els municipis de les zones afectades demanant-los que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.