El SEM atén prop de 370 persones aquest estiu per afectacions relacionades amb la calor a Tarragona

Gairebé la meitat dels afectats ha requerit l'activació d'una ambulància

Imatge d'arxiu una dona protegint-se de la calor amb un ventall

ACN

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 2.484 persones per afectacions relacionades amb la calor entre l'1 de juny i el 30 de setembre. Gairebé la meitat dels afectats (49%) ha requerit l'activació d'una ambulància, traslladant la persona a un centre sanitari, mentre que un 51% han estat atesos de forma no presencial pel servei 061 Salut Respon.

Paral·lelament, el 52% de les persones afectades per la calor han estat dones i un 48% homes. Barcelona Ciutat (516 persones ateses), Barcelona Metropolitana Nord (492), Girona (360), Barcelona Metropolitana Sud (315), Camp de Tarragona (292) i Penedès (217 persones ateses) han estat les sis regions sanitàries amb més assistències realitzades pel SEM durant l'estiu del 2025. A Terres de l'Ebre es van atendre 73 persones. 

Des de l'inici de l'activació del Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) s'han registrat a Catalunya tres períodes en els quals les temperatures màximes observades -tant diürnes com nocturnes- han estat de manera continuada en el rang de calor intensa o molt intensa (sobrepassant el valor superior d'aquest interval en més de 2 °C). 

El primer període va durar del 28 de maig a l'1 de juny i el segon va començar el 9 de juny i va mantenir-se fins al 6 de juliol. Aquest segon episodi va afectar especialment les comarques de Ponent, la Catalunya Central, el Litoral Central i les comarques de Girona.

427 alertes de calor, principalment al Segrià, Pla d'Urgell i Baix Llobregat

El tercer i darrer episodi va començar el 9 d'agost i va acabar el dia 19 del mateix mes. La temperatura mitjana màxima durant el dia a Catalunya va ser de 37,8 °C el dia 16 d'agost, superant en 4,8 °C el límit superior de les sèries històriques, coincidint a més amb un episodi d'alt risc d'incendi. 

Des de l'inici del pla s'han realitzat 427 alertes de calor intensa o molt intensa diürna o nocturna en 39 comarques de Catalunya. Les comarques amb més alertes han estat el Segrià, el Pla d'Urgell i el Baix Llobregat.

En tots aquests episodis, Protecció Civil, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ha informat els municipis de les zones afectades demanant-los que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.

