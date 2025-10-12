Diari Més

Seguretat

Protecció Civil envia una alerta als mòbils per la previsió de pluges torrencials

Es demana evitar la mobilitat a les comarques del Montsià, Baix Camp i Tarragonès

Membres de Protecció Civil consultant les previsions al Centre d'Emergències de Catalunya.

Membres de Protecció Civil consultant les previsions al Centre d'Emergències de Catalunya.ACN

Diari Més
Publicat per
DIARI MÉS

Creat:

Actualitzat:

Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per la previsió de pluges torrencials durant aquest vespre i la nit a les comarques del Montsià, Baix Camp, Tarragonès, Baix Ebre i Ribera d'Ebre.

En l'avís, que ha arribat cap les 20 hores, es demana «evitar la mobilitat». Així mateix, es demana «no apropar-se a rius, rieres i barrancs»  i «seguir les indicacions de les autoritats». En cas d'urgència, es recomana trucar al telèfon d'emergències 112.

tracking