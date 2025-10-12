Seguretat
Protecció Civil envia una alerta als mòbils per la previsió de pluges torrencials
Es demana evitar la mobilitat a les comarques del Montsià, Baix Camp i Tarragonès
Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per la previsió de pluges torrencials durant aquest vespre i la nit a les comarques del Montsià, Baix Camp, Tarragonès, Baix Ebre i Ribera d'Ebre.
En l'avís, que ha arribat cap les 20 hores, es demana «evitar la mobilitat». Així mateix, es demana «no apropar-se a rius, rieres i barrancs» i «seguir les indicacions de les autoritats». En cas d'urgència, es recomana trucar al telèfon d'emergències 112.