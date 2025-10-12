Meteorologia
Mapa de pluja: els municipis de Tarragona en alerta per precipitacions diumenge
El Meteocat ha activat l'alerta taronja per intensitat de pluja, ja que podrien caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat per aquest diumenge un avís taronja i, per tant, de perill alt, per intensitat de pluja en diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, segons el Meteocat, l'episodi de pluges més intenses es produiria entre les 6 i les 24 hores d'aquest diumenge.
Les comarques on el Meteocat ha activat l'avís taronja són el Montsià, el Baix Ebre, i el Baix Camp. Mentre que l'avís groc (moderat) l'ha activat a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, l'Alt Camp i el Tarragonès. Les previsions del Meteocat indiquen que les pluges podrien deixar registres que podrien superar els 20 litres en mitja hora.
Les precipitacions intenses ja van arribar ahir a la demarcació. De fet, en les últimes 24 hores, aquestes s'han concentrat sobretot a l'Ebre amb 92,1 litres al PN dels Ports, 92,5 litres a Mas de Barberans, 55,4 litres als Alfacs o 45,8 litres a les Cases d'Alcanar, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Aquest matí, a més, el Meteocat ha alertat de temps violent aquest matí, amb la possibilitat de calamarsa o pedra, ratxes fortes de vent i esclafits. També es manté l'avís de situació meteorològica de perill per acumulació de pluja al Baix Ebre i el Montsià (taronja), afegint també la Terra Alta (groc).
Pel que fa a la temperatura aquesta serà similar o lleugerament més baixa. A més, s'esperen també cops de vent fort al prelitoral i litoral sud.