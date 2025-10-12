Meteorologia
Mapa de pluja: els municipis de Tarragona en alerta per precipitacions aquest dilluns
El Meteocat ha activat l'alerta per intensitat de pluja, ja que podrien caure més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat per aquest dilluns un avís groc i, per tant, de perill moderat, per intensitat de pluja en diverses comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, segons el Meteocat, l'episodi de pluges més intenses es produirien entre les 6 i les 24 hores d'aquest dilluns.
Les comarques on el Meteocat ha activat l'avís groc durant el matí són el Montsià i el Baix Ebre, mentre que a partir de les 18 h l'alerta es desplaça al Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès, on romandrà fins dimarts a les 6 h.
Les previsions del Meteocat indiquen que les pluges podrien deixar registres que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
A més, el Meteocat ha activat també l'avís per acumulació de pluja a diverses comarques ebrenques, on les precipitacions més intenses tindrien lloc entre les 00 i les 6 h de dilluns.
En aquest cas l'alerta és taronja al Montsià i el Baix Ebre i groga a la Terra Alta. El llindar que es pot superar és de 100 mm en 24 hores. Pel que fa a la temperatura, aquesta serà similar o lleugerament més baixa.