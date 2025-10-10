Solidritat
Salou acollirà un ‘Tardeig Solidari’ a favor de la Lliga Contra el Càncer
Tot el que es reculli es destinarà íntegrament a aquesta reconeguda entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer i per promoure la investigació en aquest àmbit.
Salou tornarà a ser l’escenari d’un esdeveniment solidari amb la celebració del "Tardeig Solidari", organitzat un any més per El Rinconcito de Manel en col·laboració amb la discoteca Flashback. La cita serà el pròxim divendres 17 d’octubre, a partir de les 19h, i s’allargarà fins a mitjanit.
L’objectiu principal és recaptar fons per a la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, a través del projecte www.lligatalavida.cat. Amb un preu simbòlic d’entrada de 10 euros, tot el que es reculli es destinarà íntegrament a aquesta entitat, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer i promoure la investigació en aquest àmbit.
Les entrades de l'esdeveniment es poden adquirir a través del web de la discoteca Flashback. Combinarà música en directe, foodtrucks, minimarket i una rifa amb més de 50 regals valorats en 3.000 euros.
Maria Esteva, propietària del Rinconcito de Manel, destaca que «l’esperit d’aquest esdeveniment és, per sobre de tot, solidari. En un moment tan delicat com el que estem vivint, el suport a la investigació contra el càncer i a les persones que lluiten cada dia contra aquesta malaltia és més necessari que mai». Esteva ha agraït també la col·laboració d’Hugo Battini, responsable de Flashback, assegurant que el seu suport ha estat fonamental per consolidar la festa.
Els organitzadors conviden a tota la ciutadania a sumar-se a la iniciativa i a gaudir d’una tarda festiva amb un doble objectiu: divertir-se i contribuir a una causa que afecta milers de famílies a la demarcació de Tarragona.