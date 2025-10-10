Diari Més

Un flamenc apareix a la platja d’Altafulla i acaba morint hores després

Les autoritats recorden la importància de no molestar la fauna salvatge i d’avisar immediatament al 112

El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, ha estat un dels primers que ha trobat l’ocell mort

El coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, ha estat un dels primers que ha trobat l'ocell mort

Aquest dijous al vespre, la platja d’Altafulla ha rebut la inesperada visita d’un flamenc que s’havia desplaçat des de la desembocadura del riu Gaià fins a la zona del Vinyet i la Roca del Gaià, al límit del terme municipal. L’aparició de l’animal ha generat interès i preocupació entre els veïns, però l’ocell ha acabat morint poques hores després.

El primer a detectar-ne la presència va ser Pep Navarro, membre de l’Associació Mediambiental La Sínia, que va observar que es tractava d’un exemplar jove i sense anellar. Segons ha explicat a Altafulla Ràdio, va poder atansar-s’hi i avaluar-ne l’estat, detectant que podria estar desorientat o malalt.

Tot i que es va donar l’avís a la Policia Local d’Altafulla i a la Guàrdia Urbana de Tarragona, diversos curiosos es van acostar a l’animal per fer-se fotos i tocar-lo, fet que podria haver empitjorat el seu estat. Les autoritats i entitats ecologistes insisteixen que en aquests casos cal trucar al 112 i evitar qualsevol interacció, per no posar en risc ni l’animal ni les persones.

Aquest divendres al matí, el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, ha localitzat el cos sense vida del flamenc a la desembocadura del Gaià, després de buscar-lo personalment alertat per un veí. Molinera ha lamentat que no s’haguessin activat abans els protocols per protegir l’exemplar, i ha explicat que, en cas que hagués arribat a la zona d’Altafulla, el consistori tenia previst perimetrar la zona per evitar l’accés de persones i gossos.

Les entitats ambientals recorden que la presència d’animals salvatges fora del seu hàbitat pot respondre a causes diverses, com la desorientació, ferides o condicions meteorològiques adverses. I que és fonamental no intervenir ni manipular-los. “Cal actuar amb responsabilitat i deixar que els tècnics especialitzats se’n facin càrrec”, insisteixen des de La Sínia i els Agents Rurals.

