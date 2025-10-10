Medi Ambient
Un flamenc apareix a la platja d’Altafulla i acaba morint hores després
Les autoritats recorden la importància de no molestar la fauna salvatge i d’avisar immediatament al 112
Aquest dijous al vespre, la platja d’Altafulla ha rebut la inesperada visita d’un flamenc que s’havia desplaçat des de la desembocadura del riu Gaià fins a la zona del Vinyet i la Roca del Gaià, al límit del terme municipal. L’aparició de l’animal ha generat interès i preocupació entre els veïns, però l’ocell ha acabat morint poques hores després.
El primer a detectar-ne la presència va ser Pep Navarro, membre de l’Associació Mediambiental La Sínia, que va observar que es tractava d’un exemplar jove i sense anellar. Segons ha explicat a Altafulla Ràdio, va poder atansar-s’hi i avaluar-ne l’estat, detectant que podria estar desorientat o malalt.
Tot i que es va donar l’avís a la Policia Local d’Altafulla i a la Guàrdia Urbana de Tarragona, diversos curiosos es van acostar a l’animal per fer-se fotos i tocar-lo, fet que podria haver empitjorat el seu estat. Les autoritats i entitats ecologistes insisteixen que en aquests casos cal trucar al 112 i evitar qualsevol interacció, per no posar en risc ni l’animal ni les persones.
Aquest divendres al matí, el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, ha localitzat el cos sense vida del flamenc a la desembocadura del Gaià, després de buscar-lo personalment alertat per un veí. Molinera ha lamentat que no s’haguessin activat abans els protocols per protegir l’exemplar, i ha explicat que, en cas que hagués arribat a la zona d’Altafulla, el consistori tenia previst perimetrar la zona per evitar l’accés de persones i gossos.
Les entitats ambientals recorden que la presència d’animals salvatges fora del seu hàbitat pot respondre a causes diverses, com la desorientació, ferides o condicions meteorològiques adverses. I que és fonamental no intervenir ni manipular-los. “Cal actuar amb responsabilitat i deixar que els tècnics especialitzats se’n facin càrrec”, insisteixen des de La Sínia i els Agents Rurals.