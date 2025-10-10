Policial
Detingut un ultra a Tarragona per incidents violents previs a la final de la Copa del Rei
La Policia Nacional ha arrestat 21 persones, les quals van utilitzar una extrema violència en els enfrontaments contra els policies que formaven part del dispositiu de seguretat establert per aquell dia
Un total de 21 persones pertanyents als grups ultres Boixos Nois i United Family han estat detingudes a les províncies de Sevilla, Barcelona, Tarragona i Girona per la seva presumpta relació amb els incidents violents previs a la final de la Copa del Rei de futbol que va acollir la capital andalusa el 26 d'abril.
Segons ha informat aquest divendres la Policia Nacional en un comunicat, als arrestats se'ls atribueixen delictes de desordres públics, danys i pertinença a grup criminal. A més, a un d'ells se li imputen també els delictes d'atemptat contra agent de l'autoritat i lesions.
A aquests últims cal sumar la detenció d'un membre de Boixos Nois que es va produir el mateix dia dels fets per atemptar també contra els agents.
L'operació ha finalitzat concretament amb les detencions de 21 membres del grup ultra Boixos Nois, 14 a Barcelona, un a Tarragona i un altre a Girona així com de quatre membres del grup ultra United Family a Sevilla.
Incidents al centre de Sevilla
La Policia ha detallat que el passat 26 d'abril, en les hores prèvies al partit de futbol corresponent a la final de la Copa del Rei 2025, entre el Reial Madrid CF i FC Barcelona, es van produir una sèrie d'incidents a la cèntrica plaça de San Francisco de Sevilla, ubicada al costat de l'Ajuntament.
Aquests incidents van ser protagonitzats per membres dels grups ultres Boixos Nois i United Family, «agermanats ideològicament» i que es van enfrontar violentament als integrants de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) desplegats al lloc, de manera que una dotzena d'aquests agents van resultar ferits de diversa consideració.
Durant els disturbis, els aficionats radicals van efectuar a més destrosses en un bar proper i, davant la intervenció de les unitats policials, van començar el llançament de tot tipus d'objectes contundents com ara taules, cadires i mobiliari urbà per impedir la feina dels agents.
Arran d'aquests incidents es va iniciar la investigació de la denominada Operació Cañebolo, desenvolupada per les Unitats Territorials d'Informació de les Prefectures Superiors de Policia de Catalunya i Andalusia Occidental, coordinades per la Comissaria General d'Informació, amb el suport de l'Oficina Nacional de l'Esport (OND) de la Policia Nacional.
Amb aquest operatiu, la Policia ha destacat que torna a demostrar la seva «capacitat i determinació» per erradicar la violència al futbol espanyol, amb una política de tolerància zero contra els moviments extremistes, radicals i violents en l'esport.
La investigació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció 16 de Sevilla, continua oberta, per la qual cosa no es descarten més detinguts.
Entre les mesures cautelars acordades es troba la prohibició i allunyament dels estadis de futbol durant la celebració de competicions esportives.