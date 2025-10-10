Policial
Detenen a Roda tres persones per delictes contra la salut pública
Les detencions es van produir al barri del Francaset i Costa Daurada
Agents de la Policia Local de Roda de Berà van detenir dimecres al matí, al voltant de les 11:30h, dos ciutadans albanesos de 46 i 52 anys, veïns de Salou, per un presumpte delicte contra la salut pública, en traslladar marihuana dins el seu vehicle.
Durant un dels controls que habitualment efectua el cos policial a les entrades i sortides del municipi, en aquest cas al barri del Francaset, els agents van identificar una furgoneta sospitosa. Després de ser identificats es va comprovar que la càrrega que transportaven dins, un total de 3 caixes, eren 264 plantes de marihuana en fase d’iniciació i diverses torretes.
Davant dels fets, es va procedir a la detenció del conductor i de l’acompanyant del vehicle. Un cop practicades les primeres diligències policials i complimentats els drets de les persones detingudes, van ser traslladats, així com les plantes intervingudes, a la comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra de Torredembarra, per a l’inici de la investigació i presentació davant l’autoritat judicial.
També dimecres, al voltant de les 23:50 hores, els agents van detenir una tercera persona per un presumpte delicte contra la salut pública, un ciutadà de nacionalitat espanyola, de 53 anys i veí de l’Hospitalet de Llobregat, durant un control policial al barri de Costa Daurada.
Els policies van intentar aturar el vehicle que la persona conduïa, però mentre s’apropava al punt de control aquest va accelerar bruscament i va fugir del lloc a gran velocitat. Les patrulles de servei van iniciar el seguiment del cotxe, el qual va ser abandonat pel conductor uns metres després. L’individu va continuar la fugida a peu, però finalment va ser interceptat.
En l’examen del vehicle, la Policia Local va trobar una gran quantitat de substàncies estupefaents, com ara ketamina, metamfetamina, marihuana i cristall, així com diner en efectiu, diferents telèfons mòbils, una bascula de precisió i diversos embolcalls de plàstic.
Davant dels fets, els agents van procedir a la seva detenció per un presumpte delicte contra la salut pública. L’individu va ser traslladat a la comissaria del cos de Mossos d’Esquadra de Torredembarra, on s’iniciarà la investigació i la presentació davant l’autoritat judicial.