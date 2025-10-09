Medi Ambient
PortAventura impulsa els EcoEduca School Days per conscienciar els joves sobre sostenibilitat
En la tercera edició 2025 més de 2.500 alumnes i professors participaran els dies 15 i 16 d’octubre en tallers, gimcanes i experiències interactives centrades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
PortAventura World tornarà a convertir-se en un gran espai educatiu amb motiu de la tercera edició dels EcoEduca School Days, una iniciativa que es celebrarà els pròxims 15 i 16 d’octubre i que reunirà més de 2.500 alumnes i professors de primària i secundària. L’objectiu és sensibilitzar les noves generacions sobre la importància de la sostenibilitat a través d’activitats dinàmiques que combinen aprenentatge i entreteniment.
Organitzada en col·laboració amb Talent Factory i la Fundació Talent, la trobada proposarà un ampli ventall de tallers, gimcanes i un hackató d’idees sostenibles en què els estudiants hauran de donar resposta a reptes reals plantejats per empreses compromeses amb el medi ambient. Tot plegat, amb una metodologia participativa basada en el design thinking, que promou la creativitat, la col·laboració i el pensament crític.
La programació es dividirà en dues modalitats adaptades a les diferents edats. Els estudiants de més de 13 anys participaran al Talent Junior, on afrontaran desafiaments proposats per companyies com PortAventura World, Danone, Purina, Snack’In, The Style Outlets i The Magnum Ice Cream Company. Els més petits, per la seva banda, gaudiran de Talent Kids, una versió més lúdica amb tallers i dinàmiques dissenyades per aprendre jugant i comprendre la importància de cuidar el planeta.
Des de la seva creació, els EcoEduca School Days han reunit més de 4.000 estudiants i professors, i han donat lloc a prop de 170 propostes innovadores en matèria de sostenibilitat, consolidant-se com una cita de referència en educació ambiental i emprenedoria juvenil.
En aquesta edició, també hi participaran empreses i entitats com Gravity Wave, e-Tech Racing, Staedtler, Lacasitos, la Fundació Talent i Jovi, que oferiran activitats i materials educatius per enriquir l’experiència dels participants. A més, els joves podran conèixer la història inspiradora de Núria Capdevila Ruiz, emprenedora i activista climàtica de 22 anys, creadora del projecte Arbre Team, nascut després d’un incendi al seu poble i convertit avui en un referent en sostenibilitat i emprenedoria social.
“Amb EcoEduca School Days volem apropar als més joves els valors de la sostenibilitat a través de la pràctica i la innovació, reforçant el nostre compromís com a companyia B Corp per generar un impacte positiu en la societat i en el planeta”, ha destacat Choni Fernández, directora de sostenibilitat, client i comunicació de PortAventura World.