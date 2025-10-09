Diari Més

PortAventura impulsa els EcoEduca School Days per conscienciar els joves sobre sostenibilitat

En la tercera edició 2025 més de 2.500 alumnes i professors participaran els dies 15 i 16 d’octubre en tallers, gimcanes i experiències interactives centrades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Un dels participants de la segona edició dels EcoEduca School Days, al Gran Teatre Imperial.

Un dels participants de la segona edició dels EcoEduca School Days, al Gran Teatre Imperial.Cedida

Redacció

PortAventura World tornarà a convertir-se en un gran espai educatiu amb motiu de la tercera edició dels EcoEduca School Days, una iniciativa que es celebrarà els pròxims 15 i 16 d’octubre i que reunirà més de 2.500 alumnes i professors de primària i secundària. L’objectiu és sensibilitzar les noves generacions sobre la importància de la sostenibilitat a través d’activitats dinàmiques que combinen aprenentatge i entreteniment.

Organitzada en col·laboració amb Talent Factory i la Fundació Talent, la trobada proposarà un ampli ventall de tallers, gimcanes i un hackató d’idees sostenibles en què els estudiants hauran de donar resposta a reptes reals plantejats per empreses compromeses amb el medi ambient. Tot plegat, amb una metodologia participativa basada en el design thinking, que promou la creativitat, la col·laboració i el pensament crític.

La programació es dividirà en dues modalitats adaptades a les diferents edats. Els estudiants de més de 13 anys participaran al Talent Junior, on afrontaran desafiaments proposats per companyies com PortAventura World, Danone, Purina, Snack’In, The Style Outlets i The Magnum Ice Cream Company. Els més petits, per la seva banda, gaudiran de Talent Kids, una versió més lúdica amb tallers i dinàmiques dissenyades per aprendre jugant i comprendre la importància de cuidar el planeta.

Des de la seva creació, els EcoEduca School Days han reunit més de 4.000 estudiants i professors, i han donat lloc a prop de 170 propostes innovadores en matèria de sostenibilitat, consolidant-se com una cita de referència en educació ambiental i emprenedoria juvenil.

En aquesta edició, també hi participaran empreses i entitats com Gravity Wave, e-Tech Racing, Staedtler, Lacasitos, la Fundació Talent i Jovi, que oferiran activitats i materials educatius per enriquir l’experiència dels participants. A més, els joves podran conèixer la història inspiradora de Núria Capdevila Ruiz, emprenedora i activista climàtica de 22 anys, creadora del projecte Arbre Team, nascut després d’un incendi al seu poble i convertit avui en un referent en sostenibilitat i emprenedoria social.

“Amb EcoEduca School Days volem apropar als més joves els valors de la sostenibilitat a través de la pràctica i la innovació, reforçant el nostre compromís com a companyia B Corp per generar un impacte positiu en la societat i en el planeta”, ha destacat Choni Fernández, directora de sostenibilitat, client i comunicació de PortAventura World.

