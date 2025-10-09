Societat
Perdonen un deute que ascendeix a 640.131 euros a cinc veïns de Tarragona
Es tracta de 5 nous casos que han tingut lloc a la província en dos mesos
Cinc veïns han aconseguit cancel·lar a la província de Tarragona un total de 640.131 euros gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. Es tracta de 5 nous casos d’exoneració de deute produïts a la província en dos mesos.
El primer cas correspon a una dona que va aconseguir cancel·lar un deute de 44.870 euros. La seva insolvència es va originar a partir de la necessitat de finançament per a despeses familiars, especialment destinades a cobrir el lloguer i la compra d’electrodomèstics necessaris per a l’habitatge. L’exonerada aconseguia només treballs temporals. Això va fer que es veiés en situació d’haver de sol·licitar més crèdits. Tota això va esdevenir en insolvència.
Mentre que a un altre veí li van perdonar 129.185 euros provinents de dos romanents hipotecaris que tenia el concursat.
A Reus, un home s’ha beneficiat d’aquesta legislació en dir adeu a un import de 47.246 euros. La seva parella va arribar a Espanya des de Colòmbia i va haver de fer front a la totalitat de les despeses del viatge i a una càrrega familiar superior ja que ella no podia treballar a causa d’un accident. Per aquesta raó, va sol·licitar una sèrie de préstecs. Posteriorment, i com a conseqüència que no podia satisfer les despeses bàsiques de la parella i els préstecs ja sol·licitats, es va veure en l’obligació de sol·licitar més crèdits per poder cobrir-ho tot.
També a Reus s’ha produït el cas d’una dona sense deutes. La quantitat exonerada és de 400.913 euros. En aquesta ocasió, la major part del seu deute procedeix d’una hipoteca. No ha pogut assumir-la i s’ha acollit al mecanisme de segona oportunitat.
Finalment, en el Vendrell una altra dona que s’ha acomiadat d’una quantitat de 17.917 euros. La deutora va perdre la seva feina. Tenia un préstec per la compra d’un vehicle. El seu marit era autònom i van deixar d’abonar-li pagaments durant un temps, sense poder accedir a cap prestació. Encara que la deutora anava trobant feines, aquests eren de caràcter temporal. Va haver de demanar més finançament per a l’habitatge. Per desgràcia, no va aconseguir revertir la situació.