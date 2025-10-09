Salut
Les mares del grup de lactància del CAP Salou donen exemple per promoure la vacunació antigripal
Coincidint amb la Setmana Europea de la Lactància Materna, fan visible la importància de vacunar-se per protegir la salut de les mares i dels nadons
Les mares del grup de lactància del CAP Salou s’han convertit aquesta setmana en protagonistes d’una acció de sensibilització sobre la importància de la vacunació antigripal en dones embarassades i en període de postpart. Coincidint amb la Setmana Europea de la Lactància Materna, han volgut donar exemple i animar altres mares a vacunar-se per protegir la seva salut i la dels seus fills i filles.
“La vacuna de la grip és segura i efectiva durant l’embaràs, la lactància i el puerperi. És important que les mares tinguin clar que les vacunes són una eina clau per protegir a tots dos”, explica Montserrat Carreras, cap de llevadores de l’ASSIR Tarragona al CAP Salou.
Entre les participants, Cristina Carmona, de 32 anys i embarassada de 18 setmanes, assegura que es vacuna “per protegir els meus fills”, i recorda que ja ho va fer durant el seu primer embaràs. També Lucía Piquer, de 27 anys, mare d’un nadó de quatre mesos i infermera de l’Hospital Joan XXIII, afirma que “sempre m’he vacunat per protegir els pacients, però, curiosament, no ho vaig fer durant l’embaràs. Ara ho faig per nosaltres”.
Per a Aïda Pascual, mare d’una nena de nou mesos, vacunar-se “és una qüestió de prevenció”, mentre que María Baradad, mare d’una nadó de tres mesos i mig, explica que ho fa “per no agafar la grip i contagiar la nena”. En la mateixa línia, Marina Ribé, mare d’una nena de cinc mesos, assegura que abans del covid es vacunava “per protegir la gent gran” i que ara ho fa “per protegir la meva filla”.
Finalment, Beatriz Cruces, de 36 anys, mare d’un nadó de dotze dies, explica que es va vacunar tres dies abans de donar a llum. “Em vacuno perquè confio en la vacuna”, afirma convençuda.
Aquesta acció s’emmarca dins la campanya de vacunació 2025-26 del Departament de Salut, que enguany posa èmfasi especial en la importància de vacunar-se durant l’embaràs, la lactància i el puerperi. Sota el lema “Protegeix-te i protegeix la teva família: vacuna’t durant la lactància i el puerperi”, els grups de lactància dels diferents centres del Camp de Tarragona esdevenen espais de divulgació, acompanyament i prevenció.
La Setmana Europea de la Lactància Materna és una iniciativa de sensibilització que es celebra cada any durant la primera setmana d’octubre, amb l’objectiu de posar en valor la lactància com a pilar fonamental per a la salut i el desenvolupament dels nadons, de les mares i del conjunt de la societat.