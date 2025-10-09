President de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona
Entrevista
Francesc Pintado: «Estem en un moment d’observació, però de certa intranquil·litat»
El president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la província de Tarragona destaca les novetats de l’associació en un any ple de rècords, però alerta de la tendència a la baixa de la restauració
Com ha rebut l’AEHT el rècord d’assistència al sopar anual?
«Sentim agraïment, però també respecte. Sembla que cada any hagi de ser rècord i és una responsabilitat voler cada any més. Amb 450 (assistents) hem arribat al topall, no es pot créixer, ni canviarem l’espai. La Boella és ideal perquè es provincial. Per tant, ho vivim amb alegria, perquè aquest suport d’alguna manera ens diu que estem fent les coses bé».
No es pot créixer, però quina és la perspectiva de futur de l’entitat?
«En els seus inicis, l’entitat va arribar als mil associats. Ara estem en 800 i anem creixent cada any en 200 associats, però el nostre és un sector molt viu, on hi ha un percentatge alt d’apertures, tancaments i traspassos. Per a nosaltres, cada traspàs és una nova alta. Ara mateix tenim 800 associats de pagament, actius i que hi són sempre».
Un nova Estrella Michelin al Consell d’Experts?
«Com a presidents d’honor del Consell d’Experts incloem xefs absolutament internacionals, per això els hi posem la jaqueta oficial. Els hi fem un reconeixement a casa seva, com a l’Eduard Xatruch, que és de Vila-seca. L’Oriol Castro té un vincle amb Torredembarra i al sopar ens va explicar que ell es va criar els estius entre barques, amb pescadors, veient com arribava el producte fresc i tot el producte de proximitat. En aquests vuit anys, només hem inclòs aquests dos cuiners com a padrins del sopar i el Consell d’Experts, no és un tema que fem a la lleugera».
És el primer any que col·laboreu amb Madrid Fusión en el premi a la millor tapa...
«La principal novetat és que al premi de la millor tapa ha rebut el nom de Joan Pedrell, primera Estrella Michelin a la província de Tarragona, que ara ens acompanya. Ja fa anys que anem fent diferents rutes de tapes, tastets, pinxos... Cada territori d’una manera. L’any passat va ser l’Original de Cambrils, i ens va representar a Madrid Fusión. Aquest any l’únic representant català ve de Tarragona, i de l’AEHT. Va ser una final molt disputada, perquè el nivell estava allà i va guanyar el 4 Makis de Torredembarra. És una iniciativa molt bonica, s’agafa amb molta il·lusió i al gener els acompanyarem. Esperem estar al pòdium».
Com va l’aliança amb el Gimnàstic de Tarragona?
«Contents perquè, al final, teixim complicitats fora del sector. Teníem ganes de buscar un vincle amb esportiu amb el club més important de la província. Tenim el xut de la mitja part a porteria buida que durant el 2025 ha estat en marxa. En el primer xut, amb el Mas d’en Bruno (Priorat) i el restaurant Quatre Molins, van participar 700 persones en vint-i-quatre hores. Uneix dos sectors lligats i propers».
La restauració i l’hostaleria són les dues potes de l’AEHT, però hi ha una tendència negativa?
«En l’hostaleria segueix la tendència d’estades més curtes, sempre a última hora. Ho teníem clar. Però el preu mitjà l’hem pogut pujar de forma considerable. La rendibilitat dels hotels està en un moment d’excel·lència i signaríem estar així sempre. En el cas de la restauració, l’any passat es va arribar al topall de despesa i consum gràcies als clients internacionals. Aquest any, hi ha hagut una davallada en la facturació de la restauració en la major part de la província. No podem anar de rècord en rècord, en general ha anat a la baixa. Ens preocupa que sigui una tendència, però en la restauració els marges són més ajustats. Estem en un moment d’observació, però de certa intranquil·litat».
Quin perfil es busca per unir-se a l’entitat?
«L’AEHT és com un restaurant, la porta és oberta per a tothom i qui entra és valorat. El bar del poble, la geladeria, un restaurant amb Estrella (Michelin) o un hostal. Volem aglutinar que la gent se senti a la casa de l’hostaleria, que se sentin respectats. Les 17 associacions territorials hauríem de poder ajudar a resoldre conflictes per millorar la convivència. Els estatuts tenen 48 anys, i enguany s’han renovat, però mantenen l’essència per continuar creixent.
Iniciatives i programa de TV
Ara mateix en quantes iniciatives està involucrada l’AEHT?
«Des de l’associació organitzem fins a 35 jornades gastronòmiques de tota la província, la nostra relació és fluida amb tots els ajuntaments i administracions. A part de les jornades, tenim l’aula de formació, amb formacions més tècniques, fem la guia de restaurants, socis, hotels i revistes. També estem amb la normativa del tabac a les terrasses i les llicències dels apartaments turístics, una pota molt important. Sempre intentem pressionar la Diputació perquè la promoció de la Costa Daurada ha d’anar més enllà del sol i la platja, buscant clients tot l’any i amb inquietud cultural, gastronòmica i amb major despesa. Aquest 2025 també estem a punt de presentar un programa de televisió propi».
Un programa propi?
«Fa anys que el tenim al cap. Volem un programa que doni a conèixer el producte d’aquí. Ara mateix, plantegem el projecte per a finals d’any que comenci el 2026. Hem valorat aquest projecte en altres etapes i no hem aconseguit trobar la viabilitat».
Des del 2018 ocupes la presidència de l’AEHT...
«Sí, el maig farà vuit anys, però no es tracta del que ha fet el Francesc (Pintado) a la presidència, sinó del que ha fet la Junta de l’Associació del 2018, que vol continuar. Fa 22 anys que estic a les juntes de l’AEHT i ara hem recuperat l’orgull de pertinença. Estem gaudint d’aquest projecte i em sento afortunat de poder liderar-lo en el període on l’associació té 48 anys. La idea és crear unes bases perquè duri uns altres 50 anys».