Diari Més

Meteorologia

Alerten de possibles crescudes sobtades a barrancs de Tarragona per les fortes pluges

La previsió meteorològica apunta a possibles crescudes dels barrancs al llarg d'aquesta tarda al sud de Catalunya

Alerten de crescudes sobtades en barrancs de diferents punts de Tarragona.

Alerten de crescudes sobtades en barrancs de diferents punts de Tarragona.Cedida

Publicat per
Efe/ Redacció

Creat:

Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat ha avisat aquest dijous de possibles crescudes sobtades en torrents i barrancs de les comarques del Montsià i el Baix Ebre a causa de les fortes pluges, que han obligat a activar en fase de prealerta el pla d'emergències Inuncat.

Al seu compte de X, Protecció Civil ha informat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) està intensificant la vigilància a les conques fluvials, davant la previsió meteorològica adversa, que apunta a possibles crescudes al llarg d'aquesta tarda al sud de Catalunya.

Així mateix, ha recomanat prudència per la previsió de pluges intenses i, en conseqüència, demana a la ciutadania que eviti desplaçaments innecessaris i s'allunyi de rius o rieres amb risc d'inundació.

tracking