Meteorologia
Alerten de possibles crescudes sobtades a barrancs de Tarragona per les fortes pluges
La previsió meteorològica apunta a possibles crescudes dels barrancs al llarg d'aquesta tarda al sud de Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat ha avisat aquest dijous de possibles crescudes sobtades en torrents i barrancs de les comarques del Montsià i el Baix Ebre a causa de les fortes pluges, que han obligat a activar en fase de prealerta el pla d'emergències Inuncat.
Al seu compte de X, Protecció Civil ha informat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) està intensificant la vigilància a les conques fluvials, davant la previsió meteorològica adversa, que apunta a possibles crescudes al llarg d'aquesta tarda al sud de Catalunya.
Així mateix, ha recomanat prudència per la previsió de pluges intenses i, en conseqüència, demana a la ciutadania que eviti desplaçaments innecessaris i s'allunyi de rius o rieres amb risc d'inundació.