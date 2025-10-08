Economia
Territori es reunirà amb les plataformes d'usuaris per explicar-los l'estat de les obres de la xarxa ferroviària
Els viatgers reclamen explicacions sobre perquè les dades oficials no coincideixen amb les verificades sobre el terreny
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es reunirà dilluns vinent amb la Xarxa de Plataformes Usuàries del Transport Ferroviari per explicar l'estat de les obres a les diferents línies de ferrocarril. Així mateix, se'ls presentarà l'oficina tècnica que coordina els treballs que es duen a terme. Per la seva banda, els viatgers han reclamat explicacions sobre perquè les dades oficials publicades no coincideixen amb les que els usuaris han verificat sobre el terreny, i que s'han publicat al portal Puntual.cat. Paral·lelament també han demanat un informe complet sobre l'estat real de les escales mecàniques i ascensors de les estacions, per saber amb detall quins estan avariats i quan es repararan. La trobada serà a la seu del Departament.