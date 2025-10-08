Natura
Més varietats i horts al banc de llavors del Camp de Tarragona
Eixarcolant i el GEPEC-EdC amplien les activitats formatives al territori
El passat 30 de setembre va finalitzar la segona fase del projecte de recuperació de les varietats hortícoles tradicionals del Camp de Tarragona, que ha permès la incorporació de nous horts col·laboradors i noves varietats al banc de llavors. Es tracta d’un projecte impulsat per Eixarcolant i el GEPEC-EdC (Ecologistes del sud de Catalunya), amb el suport de la Diputació de Tarragona.
En aquesta segona fase, el projecte s’ha centrat en la zona de les Muntanyes de Prades i la Serra de Llaberia, on ja s’han aconseguit entrevistar 22 informants clau i obtenir 66 mostres de llavors de varietats hortícoles tradicionals. A més, s’han realitzat diferents activitats divulgatives i sessions de formació per a voluntaris locals que han esdevingut Horts Col·laboradors per multiplicar i renovar les entrades més rellevants del banc de llavors del Camp de Tarragona.
La segona fase ha estat possible gràcies a les Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient 2024 de la Diputació de Tarragona, que ha finançat l’actuació Recerca i valorització del patrimoni etnobotànic 2 a la zona interior del Camp de Tarragona. Aquesta actuació ha estat dotada de 20.710,82 euros per al període comprès entre l’1 de gener del 2024 i el 30 de setembre del 2025, dins la línia de finançament 1 (execució de projectes).
Aquest projecte contribueix de manera directa a preservar el patrimoni agrari i natural del Camp, tot reforçant el vincle entre la pagesia i la biodiversitat del territori. La recuperació i conservació de les varietats tradicionals, a més de garantir la continuïtat, també afavoreix una agricultura més sostenible, adaptada al medi i respectuosa amb els sabers locals.