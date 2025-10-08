Política
Junts aconsegueix que les ciutats mitjanes també rebin subvencions per al transport públic
Gràcies a l’acord, un total de 19 municipis catalans se’n podran beneficiar entre els quals destaquen Calafell, Cambrils, Salou, Tortosa, El Vendrell i Vila-seca
Junts per Catalunya ha aconseguit que diverses ciutats mitjanes de Catalunya puguin accedir als recursos de l’Estat espanyol destinats a suportar els costos del transport públic. El projecte de Llei de Mobilitat Sostenible presentat pel govern espanyol, al seu article 59, establia que només tenien dret a rebre aquests fons les capitals de província, els municipis de més de 50.000 habitants o els de més de 20.000 habitants amb més de 36.000 unitats urbanes censades al cadastre immobiliari urbà. Aquest proper dimecres es vota al Congrés el dictamen d’aquesta llei.
La normativa deixava fora una gran quantitat de ciutats mitjanes i concentrava els recursos en les grans ciutats, deixant poblacions com Calafell, Cambrils, Salou, Tortosa, El Vendrell i Vila-seca sense accés a aquests fons, malgrat tenir necessitats importants de transport públic.
Durant la negociació de la llei, Junts per Catalunya va aconseguir aprovar una esmena transaccional que modifica els criteris de manera que els municipis de més de 20.000 habitants ja no han de complir el requisit de 36.000 unitats urbanes censades al cadastre, sinó un llindar més ajustat de 27.000 unitats.
Gràcies a aquesta mesura, un total de 19 municipis catalans, podran accedir al Fons Estatal de Contribució a la Mobilitat Sostenible, un fons de nova creació destinat a potenciar el transport públic i del qual aquest municipis quedaven exclosos abans de la modificació impulsada per Junts.
Moltes d’aquestes ciutats, a més de tenir entre 20.000 i 50.000 habitants presenten una distribució dispersa dels habitatges i dels centres de serveis públics dins del seu terme municipal, fet que provoca majors necessitats de mobilitat i de transport públic.
El diputat Josep Maria Cruset ha posat en valor que «un cop més, els 7 vots de Junts per Catalunya serveixen per defensar els interessos del nostre territori» i que aquests vots «han evitat que el govern del PSOE, amb el beneplàcit del PSC, segueixin perjudicant els ciutadans del sud de Catalunya, que havien quedat exclosos d’aquestes ajudes al transport públic».
Així doncs, aquesta modificació permet que la llei s’adapti millor a l’estructura urbana de Catalunya, caracteritzada per un gran nombre de ciutats mitjanes repartides pel territori, que quedaven fora d’aquest fons.