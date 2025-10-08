Societat
Unes 7.800 persones estan en llista d'espera a Tarragona per fer l'examen del carnet de conduir
Grande-Marlaska anuncia 16 nous examinadors del carnet de conduir a Catalunya per assolir el 100% de cobertura
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest dimecres que «en les pròximes dates» s’incorporaran 16 nous examinadors del carnet de conduir a Catalunya, fet que permetrà cobrir el 100% de les places. En resposta a una pregunta d’ERC sobre la gestió de la DGT, el ministre ha dit que el nombre d’examinadors passarà de 126 a 142.
A més, ha vinculat l’acumulació de persones pendents d’examen al baix índex d’aprovats en el primer o segon intent, motiu pel qual ha defensat la necessitat de millorar la formació de la mà del Servei Català de Trànsit. Per la seva banda, la diputada republicana Inés Granollers ha lamentat que hi hagi gairebé 80.000 catalans esperant ser examinats pel «pur immobilisme» de l’Estat.
A la seva pregunta durant la sessió de control d'aquest dimecres, la diputada d'ERC Inés Granollers ha lamentat les «promeses incomplertes» pel que fa a les llistes d'esperes dels exàmens del carnet de conduir. Segons ha especificat, a Lleida hi ha gairebé 5.000 persones que esperen, a Girona unes 9.000, a Tarragona 7.800 i a Barcelona gairebé 58.000 persones.
«Potser hi ha més places, però li asseguro que no estan cobertes. (...) Ho estan fent fatal, no omplen, les seves mesures no omplen les places que es jubilen o les que s'agafen una baixa. La DGT no pot, o el que és pitjor, no vol solucionar aquest problema i haurà d'explicar a la ciutadania de Catalunya per què no accepten la mesura de suport que els ofereix el Servei Català de Trànsit (SCT), que depèn del PSC», ha retret abans de criticar la «centralitat espanyola» que emana el servei estatal de trànsit.
Als torns de rèplica, el ministre Grande-Marlaska ha dit que el govern espanyol està redimensionant la plantilla d'examinadors de la DGT creant 800 noves places a tot l'Estat, de les quals més de cent són per Catalunya. «També hem fet un esforç amb el personal interí examinador. Uns 445 interins s'han incorporat des del 2018, més de cent a Catalunya», ha afegit recordant que també hi ha examinadors «itinerants».
«Tenim un acord i un grup de treball amb el SCT per millorar la qualitat en la formació viària de tots els aspirants», ha remarcat tot afirmant que els aprovats han disminuït «ostensiblement» els darrers anys. «Ens preocupa la formació ja que determina que tinguem moltes més proves a fer al no tenir aptes en una primera i segona convocatòria», ha reblat.