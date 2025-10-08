Territori
El futur Parc Natural de Prades reitera el suport dels municipis
Les diferents entitats col·laboradores han analitzat les propostes de la ciutadania
L’acte de suport per la creació del futur Parc Natural de Prades ha reiterat la confiança dels seus col·laboradors. La majoria d’alcaldes i alcaldesses, institucions i diverses entitats incloses en el projecte, que també involucra Poblet i la Serra de la Llena. La reunió, celebrada a Prades, ha comptat amb representants de 22 dels 24 municipis participants que han analitzat els resultats de participació ciutadana sobre el projecte que declara l’espai com a parc natural.
El Departament de Territori i Habitatge va rebre 800 aportacions per incorporar millores al projecte a través de la ciutadania, de les quals 755 van ser valorades. D’aquestes, el 77,6% el total van integrar-se al projecte, parcialment (96) o totalment (490), en la nova versió de la proposta del Parc. El 9,7% de les aportacions es derivaran a «altres instruments» o a la gestió futura del parc, segons ha confirmat Territori, i l’últim 12,7% no s’han incorporat, principalment per «motius de viabilitat o coherència» que podrien afectar el projecte. En total, nou de cada deu propostes s’ha introduït.
Projecte consolidat
Durant l’acte, els participants han comentat els temes que més han preocupat a les persones que han aportat propostes. Destaquen els dubtes sobre la delimitació del Parc en l’àmbit territorial, la governança, la integració de les activitats agrícoles i forestals o la compatibilitat d’usos. També s’ha fet esment de temes com el paper de l’activitat privada dins l’espai o la gestió d’algunes activitats d’ús públic dins el Parc, en un debat entre les diferents entitats.
«S’han estudiat totes les propostes. Aquest és el procés més participatiu en la història de la creació d’un Parc Natural a Catalunya, en un espai únic i singular» ha indicat el secretari de transició ecològica Jordi Sargatal. La sessió ha servit al departament per «demostrar transparència» en els processos, i posar en comú els municipis que impulsaran l’espai i la seva gestió. El Parc Natural serà el segon més gran de Catalunya, i el 15è que es crearà. Protegirà 43.700 hectàrees de 24 municipis i s’espera la seva aprovació definitiva l’any 2026.