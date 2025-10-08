Efemèride
Els gegants, el foc i l’ambient casteller protagonitzaran una Santa Úrsula històrica
La Fira Castells i el Ball de diables completaran un programa ple de novetats
El municipi de Valls somriu per la tornada de les festes de Santa Úrsula en un any especial. Commemoracions històriques i una àmplia i «seriosa» programació completaran els deu dies de celebracions a la capital de l’Alt Camp, que vol continuar consolidant-se com a quilòmetre zero casteller i de la història dels seguicis populars del territori. Del 17 al 26 d’octubre, la localitat acollirà efemèrides i novetats per una nova edició de la festivitat, on predominaran els actes protagonitzats pel món casteller i els 300 anys dels gegants de Valls.
Enguany, el municipi respirarà ambient casteller per tots els seus cantons. La Fira Castells i la Fira Canalla portaran vida a la plaça del Quarter. Dues de les propostes més significatives i més carregades per a les festes, amb més d’una vintena d’estands i una quarantena de tallers, demostracions i jocs per a tots els públics, com la pintada de murals col·laborativa, tallers, ninos castellers i, la joia per als nens del municipi, l’inflable per practicar castells. El 13è Simposi Casteller de Catalunya també acompanyarà les jornades amb la Mostra Gastronòmica de «les Tres rondes dels Castells», portant a la plaça una degustació del territori a càrrec de Rafel, Joan i Enric Castells. L’univers casteller que es formarà a Valls per Santa Úrsula finalitzarà de la millor manera amb la diada castellera del dia 26 a la plaça del Blat.
L’ànima de la festa, enguany, serà el seguici popular i les seves colles, un dels pilars de la Fira de Santa Úrsula. El ball de Diables portarà les principals novetats aquest 2025 amb la Revetlla Diabòlica, que portarà música i més festa a la plaça de l’Oli el dissabte 25. El Correfoc també omplirà el municipi de foc abans de la festa. L’humor i les espurnes també estrenaran el mateix dissabte el nou ball parlat dels Diables, la tradicional pujada dels Dracs i la baixada de l’arcàngel.
Les novetats també arribaran amb la Mostra del Bestiari Escolar, que portarà noves celebracions el divendres 24. La Mostra inaugurarà la seqüència ritual de Santa Úrsula, amb centenars d’infants d’entitats educatives vallenques desfilant amb el seu bestiari i els nans creats per cada centre. La cercavila dels petits finalitzarà al Pati, amb l’enfaixada de l’escultura de El Casteller, de Josep Busquets.
En l’àmbit cultural, l’epicentre de l’aprenentatge serà el Museu Casteller, un espai que esdevindrà polivalent. Les diferents presentacions de llibres i les tertúlies i projeccions sobre cultura vallenca ompliran el programa d’entreteniment. L’era digital també arribarà amb els seus formats, presentant el pòdcast Quarts Amunt amb la participació de la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Entre els espectacles destaca Aleta, que portarà la seva dansa de la mà de Marc Fernández i la companyia Arts de Carrer, representant l’imaginari casteller i els seus moviments el dia 19.
La festa i l’alegria vallenca no aniran acompanyades de silenci. La música també hi serà present, així com ho estaran el teatre i la cultura. Sau iniciarà la seva gira Un concert de pel·lícula a Valls, amb una experiència immersiva que recordarà els «hits» del grup i mostrarà imatges inèdites dels seus inicis. El Teatre Principal també acollirà, el divendres 24, el concert de Manu Guix, que presentarà la seva discografia en format acústic amb una parada especial pel seu últim treball Moments. Abans, però, Boja de Mariona Esplugues arribarà al teatre el dia 19 abordant la sensibilitat de la salut mental amb tocs humorístics i tancarà amb més propostes musicals.
Una Valls de gegants
Valls no se n’oblidarà tampoc d’una de les fites més importants del municipi: els 300 anys dels gegants vallencs. «Representen la imatge institucional de Valls i li donarem la importància que ha de tindre», ha afirmat la regidora de Cultura, Rosa Rovira. El Pati de Sant Roc serà l’espai escollit per a retornar l’essència dels antics gegants de la localitat. Més d’una quarantena de figures de gegants, gegantines i gegants petits de diferents èpoques podran visitar-se al recinte.
La celebració anirà acompanyada de la xerrada a càrrec de l’Institut d’Estudis Vallencs. Francesc Sans i Gerard Picó explicaran els seus orígens i l’evolució dels gegants de Valls. El dissabte 25 culminarà la commemoració amb el Tomb dels 300, on les colles històriques convidades, entre elles els Negritos de Tarragona, els Indis de Reus, els gegants de Vilafranca del Penedès i els de Montblanc, passejaran pels carrers del Centre Històric del municipi. També hi col·laboraran el Lladrefaves, la Gegantona, la Geganta i el Gegant de la Porra, homenatjant el llegat vallenc.