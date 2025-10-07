Medi ambient
Tarragona s’uneix al Proyecto LIBERA per mantenir nets 30 punts de la costa catalana
Entre el 20 de setembre i el 5 d’octubre, els participants han retirat un total de 28,7 tones de residus i han catalogat 75.112 objectes a Catalunya
La novena edició de la campanya de ciència ciutadana "1m2 per les platges i els mars", impulsada pel Proyecto LIBERA de SEO/BirdLife en col·laboració amb Ecoembes, ha mobilitzat més de 5.800 persones per netejar i catalogar residus en 339 punts costaners d’Espanya, dels quals 30 es troben a la costa catalana.
Entre el 20 de setembre, coincidint amb el Dia Internacional de Neteja de Platges, i el 5 d’octubre, els participants han retirat un total de 28,7 tones de residus i han catalogat 75.112 objectes a Catalunya, destacant la Cala Margarida (Girona), la platja de les Dunes (Barcelona) i la platja de la Pineda (Tarragona).
Els residus més habituals han estat peçes de plàstic de menys de 2,5 cm, colilles i peçes de plàstic més grans, segons dades registrades mitjançant les aplicacions mòbils MARNOBA i Basuraleza. Aquesta informació s’integra en el ‘Barómetro de la Basuraleza’, base de dades que compta amb més d’1.000.000 d’objectes registrats des de 2017 i que contribueix als informes del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO).
Els coordinadors del projecte han subratllat la importància de la participació ciutadana:
“Acabar amb la basuraleza és protegir la biodiversitat marina i la salut dels oceans, així com la nostra pròpia salut”, assenyala Miguel Muñoz, coordinador del projecte en qüestió. “Aquesta iniciativa posa de relleu el compromís de la ciutadania per cuidar els nostres mars i platges”, afegeix Sara Güemes, coordinadora del projecte a Ecoembes.
La campanya ha comptat amb la col·laboració d’organitzacions com Creu Roja Espanyola, Asociación Hombre y Territorio, Asociación Terramare, ADESP, Alnitak, Mater, ANSE i La Red de Vigilantes Marinos de l’ONG Oceánidas.
Des de la seva creació, LIBERA ha mobilitzat gairebé 200.000 voluntaris i ha registrat més de 1,2 milions d’objectes en més de 9.000 punts de tota Espanya, convertint-se en un projecte pioner en la conscienciació sobre la basuraleza i la protecció del medi marí.