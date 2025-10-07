Educació
L’ICIQ crea un joc de cartes per aprendre química i sostenibilitat
El projecte SUPERVAL ensenya els cicles del carboni i el nitrogen a estudiants de secundària
Aprendre química jugant ja és una realitat. Els investigadors del projecte europeu SUPERVAL, coordinat per l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), han creat un joc de cartes educatiu per ajudar els alumnes de secundària a entendre els cicles del carboni i el nitrogen i la seva relació amb les activitats humanes. L’objectiu és traduir processos científics complexos en accions que es puguin veure i manipular. «Explicar cicles d’elements com el carboni i el nitrogen no és senzill. El joc ajuda a convertir conceptes abstractes en experiències que la gent pot entendre. És una manera d’apropar la ciència a la societat», explica Marta Llorens Fons, responsable de comunicació científica de l’ICIQ i cocreadora del joc.
SUPERVAL es va presentar per primera vegada durant la Nit Europea de la Recerca 2025 a Tarragona, on va atreure prop de 5.000 visitants. Grans i petits van poder jugar i comprovar com l’aprenentatge científic pot ser també una experiència lúdica i col·laborativa. Ara, la iniciativa fa el salt a les aules. L’activitat està pensada per a estudiants d’entre 14 i 16 anys i combina teoria, joc actiu i reflexió final. Cada sessió inclou una introducció als cicles del carboni i el nitrogen, una partida per assimilar conceptes i un vídeo sobre la recerca del projecte. Les escoles participants reben un kit complet que queda al centre per a usos futurs.
«Les escoles són al centre del projecte, però volem arribar també al públic general a través d’activitats com la Nit Europea de la Recerca. La divulgació és essencial si volem que la gent entengui no només què investiga SUPERVAL, sinó també per què és important», afirma Arnau Jordà Queral, responsable de comunicació del projecte i cocreador del joc. L’equip preveu contactar amb escoles de Catalunya i València, així com d’Itàlia, Països Baixos, Dinamarca i Alemanya, per distribuir-hi el material educatiu.
Cartes pel planeta
La baralla de cartes representa elements, processos i impactes ambientals vinculats als cicles del carboni i el nitrogen. Els jugadors han de construir cicles equilibrats i fer front a cartes d’obstacle que introdueixen problemes reals, com la pluja àcida o l’activitat industrial intensiva. Per guanyar, cal completar el cicle i aplicar estratègies sostenibles, com reforestar o impulsar la indústria verda.
El joc es basa en la recerca de SUPERVAL, un projecte que desenvolupa tecnologies per transformar contaminants de carboni i nitrogen en productes valuosos. Aquesta aposta per la gamificació educativa reflecteix la vocació de l’ICIQ d’apropar la ciència a la societat i despertar l’interès científic entre els joves.