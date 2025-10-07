Política Municipal
L’Ajuntament de Constantí traslladarà diversos serveis al polígon industrial
Els terrenys d’11.000 metres quadrats permetran la instal·lació de les Brigades i dels serveis de seguretat
El Polígon de Constantí es convertirà, a llarg termini, en un eix central empresarial i d’equipaments per al municipi. L’Ajuntament va acordar el passat 25 de setembre la modificació de l’ordenança dels terrenys del principi del polígon per crear nous equipaments municipals. Afectarà en total 11.000 metres quadrats amb la intenció, segons ha pogut saber el Diari Més, de posar en marxa el projecte a finals del 2026 o el 2027, iniciant els tràmits aquest any. El finançament provindrà del Pla d’inversions 2024-2030 de l’Ajuntament, a falta de la redacció final del projecte.
La proposta planteja la construcció d’una nova nau d’emmagatzematge per situar equipaments de la Brigada municipal, que actualment fa ús d’un local llogat al centre del municipi amb un espai limitat. L’alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, ha qualificat el projecte de «necessari», confirmant que les noves instal·lacions, ja atorgades al consistori fer-ne ús, se situaran al costat de la base d’Amazon al municipi.
L’espai serà compartit entre les Brigades municipals, i serà el primer pas de l’increment de la presència de l’Ajuntament al polígon. Després, la intenció del consistori és crear unes noves oficines de municipals per facilitar les gestions i el trasllat a les empreses residents al recinte. «Creiem que és un servei que hem de tenir sempre», ha confirmat el batlle.
Les noves instal·lacions pretenen crear un «hub empresarial» o punt de referència per la reunió, organització i emplaçament d’empreses al Polígon de Constantí, en una operació que espera impulsar econòmicament el municipi. Entre les propostes d’aquest edifici, nou eix de la gestió empresarial, l’Ajuntament també planteja la instal·lació d’aules i sales de reunions.
Una ampliació de l’espai que proporcionarà la capacitat de crear una oferta formativa exclusivament «amb equipament municipal propi» i gestió de caràcter públic. Actualment, el municipi ha de comptar amb una empresa externa que gestioni les formacions de graus superiors o d’aprenentatge de màquines de transport (toros mecànics), que representen la major part de la demanda formativa a la localitat.
Entre les funcions del nou espai, també es preveu la incorporació d’un recinte firal, un centre de congressos i convencions. A més, l’Ajuntament planteja, «de manera no immediata», la construcció d’espais per a la Policia Local de Constantí, els Bombers i Protecció Civil per establir un centre neuràlgic de serveis municipals concentrat. També s’hi instal·laran els serveis de vigilància i de manteniment de la via pública, jardineria i altres que, actualment, se situen al nucli cèntric del municipi.
Necessitat d’ampliació
El creixement de la localitat tarragonina ha obligat el consistori a trobar mesures per ampliar els seus espais municipals, que ara mateix queden limitats al centre. S’espera que a finals del 2030, les noves instal·lacions del polígon industrial siguin una realitat. Tot i els dubtes de l’oposició (ERC) esmentats sobre l’espai a causa dels desplaçaments que generaran les Brigades i els serveis fins al centre, la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) va obtenir la majoria dels vots a favor.