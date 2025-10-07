Solidaritat
Creu Roja organitza el 3r Còctel-Sopar Solidari per recaptar fons al Camp de Tarragona
Enguany, els diners aconseguits es destinaran a les Persones en situacions Vulnerables de la comarca
El divendres 7 de novembre, a les 20 hores, la Creu Roja ha organitzat el III Còctel-Sopar Solidari al 4R Gran Regina Hotel de Salou. La Nit Solidària comptarà amb menjar, música en viu i sortejos d'experiències en un acte per recordar i recolzar les persones vulnerables del Camp de Tarragona. L'objectiu és recaptar fons per arribar a tots els projectes que faciliten la vida a les persones amb què treballen cada dia.
L’any passat es van recaptar 6.980 € que han estat destinats al projecte contra la Soledat no Volguda de la Gent Gran, impartit arreu de la província. Enguany, la recaptació es destinarà a les Persones en situacions Vulnerables de la comarca.
El segon objectiu de l'acte és reconèixer i donar visibilitat a les empreses i entitats compromeses amb el territori. Per això, ofereixen un vespre solidari, amb un sopar selecte de la mà dels xefs del 4R Hotel acompanyat de la música en viu de la Irene Colmenero, amb un sorteig d’experiències com un cap de setmana, un sopar per a dos, una cistella de menjar, una tarda d'spa, o un tast al celler... En acabat, s’oferirà una copa solidària al ritme de la Dj Witchpinup.
El preu son 40 € de donació (destinats als projectes socials de la Creu Roja al Tarragonès i Terres de l'Ebre). Recorda que aquest import donat compta amb una deducció fiscal del 80% a la declaració de la renda, per la qual cosa el cost real serà de 8 €.