Salut
El Vendrell presenta la segona jornada de la IV Fira de Salut Comunitària
Amb el lema “Petits canvis, grans resultats”, la cita promou la salut i el benestar amb activitats i tallers oberts a tota la ciutadania
Com a acte previ a la Fira de Santa Teresa, el pròxim dijous 9 d’octubre, la plaça Nova del Vendrell acollirà la segona jornada de la IV Fira de Salut Comunitària de l’Àrea Bàsica de Salut del municipi. Sota el lema “Petits canvis, grans resultats”, la fira vol fomentar la salut comunitària i apropar els professionals sanitaris a la ciutadania, amb una jornada plena d’activitats divulgatives i tallers pràctics.
La mostra, impulsada per la Xarxa Santa Tecla amb la col·laboració de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament del Vendrell, es celebrarà de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, i comptarà amb carpes informatives i participatives on professionals de l’atenció primària i diverses entitats locals oferiran informació, consells i tallers sobre benestar emocional, hàbits de vida saludable, atenció sanitària general i suport en emergències, amb la participació de Protecció Civil i Creu Roja.
En relació amb el lema de l’edició, la metgessa de família Marcela Garay ha destacat que “són molt importants els petits canvis que podem fer en els hàbits saludables per a la prevenció de malalties, tenir més qualitat de vida i també millorar la salut de la nostra comunitat”.
Per la seva banda, la regidora de Salut, Montse Martín, ha animat tothom a participar-hi: “Convido tothom a apropar-se aquest dijous a la plaça Nova per conèixer els recursos i les entitats del Vendrell en relació amb la salut i el benestar”.