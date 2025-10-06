Tràfic
La T-3126 entre Capçanes i Guiamets quedarà tallada totalment a partir d'avui
Les obres de millores de condicionament limitaran el tràfic
Les obres de millora puntuals sobre la carretera T-3126, entre Capçanes i Guiamets, la mantindrà tallada totalment fins al pròxim dimecres, segons les previsions. Els treballs es duran a terme per estabilitzar el talús entre els punts quilomètrics 0+260 i el 0+920, segons ha informat la Diputació. L'horari previst per a la restricció del tram és de 8h a 13h, i de 14h a 18h. Segons l'informe, l'objectiu és millorar la seguretat per als veïns de la zona que portin a terme treballs agrícoles.