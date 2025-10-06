Cultura
Santa Úrsula 2025 omplirà Valls de castells, gegants i música amb una edició d’aniversari
La ciutat celebra els 300 anys dels gegants, reforça el seu lideratge casteller i aposta per la música i la cultura contemporània
Valls tornarà a convertir-se, del 17 al 26 d’octubre, en el Km0 del patrimoni casteller i la cultura popular catalana amb motiu de la Fira de Santa Úrsula. Deu dies intensos en què la tradició, la festa, el foc i la música es donaran la mà en una edició marcada per les efemèrides històriques i les novetats artístiques.
La diada castellera del diumenge 26 tornarà a reunir la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls a la plaça del Blat, epicentre d’una trobada que continua sent la més esperada del calendari casteller. Paral·lelament, la Fira Castells i la Fira Canalla, a la plaça del Quarter i al Museu Casteller, oferiran tallers, demostracions i activitats per a totes les edats.
El XIII Simposi Casteller de Catalunya, amb la conferència inaugural del coreògraf Marc Fernández i el músic Ivó Jordà, reafirmarà el paper de Valls com a referent internacional en reflexió i innovació sobre el fet casteller. Una de les propostes més originals serà la mostra gastronòmica “Les tres rondes dels castells”, una experiència culinària de proximitat protagonitzada pels germans Rafel, Joan i Enric Castells.
El Museu Casteller de Catalunya també acollirà presentacions, tertúlies, projeccions i un programa especial del pòdcast Quarts Amunt, així com l’espectacle de dansa “Aleta”, de la companyia Marc Fernández, que explorarà els valors de la col·laboració i l’esforç col·lectiu a través del moviment.
300 anys de gegants: tres segles de patrimoni viu
Una de les grans efemèrides de l’any serà la commemoració dels 300 anys dels gegants de Valls (1725-2025). El Pati de Sant Roc acollirà una exposició sense precedents amb més de quaranta figures, mentre que el Tomb dels 300, el dissabte 25, reunirà colles històriques com els Negritos de Tarragona, els Indis de Reus o els gegants de Montblanc i Vilafranca del Penedès. La festa gegantera continuarà amb la cercavila dels 25 anys dels Capgrossos del Calçot, que desfilaran diumenge 26.
El seguici popular, l’ànima de la festa
El seguici popular tindrà un paper destacat, amb una programació que reivindica el foc, el bestiari i la participació ciutadana. El Correfoc de Santa Úrsula, el dissabte 25, promet una nit d’espectacle i sàtira amb el ball parlat dels Diables, la pujada dels Dracs, els versots i la Revetlla Diabòlica, gran novetat d’aquest any.
El divendres 24, la ciutat viurà la 25a Mostra de Bestiari Escolar, que obrirà la seqüència ritual de la fira amb centenars d’infants desfilant pels carrers. Altres cites consolidades, com les Corts del 18 d’octubre o el Correbous, que arriba a la seva 13a edició, completaran la programació més tradicional.
Música i cultura contemporània per tancar el cercle
La música i el teatre també tindran un espai destacat. El Centre Cultural acollirà el concert de Sau “Un concert de pel·lícula”, una experiència audiovisual immersiva que combina imatges i èxits de la banda. Per altra banda, el Teatre Principal rebrà el cantant Manu Guix el divendres 24 amb un concert acústic en què el públic podrà escollir el repertori.
El diumenge 19, el mateix teatre acollirà “Boja”, de Mariona Esplugues, finalista dels Premis BBVA de Teatre, una proposta sobre salut mental i vivències personals. La programació es completarà amb concerts de música clàssica i exposicions, entre les quals destaca la dedicada al fotògraf i mecenes Francesc Blasi Vallespinosa (1872-1949).