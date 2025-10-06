Política
El PP denuncia la pèrdua de parades de bus a la demarcació per la Llei de Mobilitat Sostenible
La diputada Vedrina alerta que prop de 5.000 viatgers resultaran afectats per la llei que elimina parades intermèdies d’autobusos de competència estatal a Tarragona
El Partit Popular ha denunciat la pèrdua de parades de bus a la província de Tarragona per la nova Llei de Mobilitat Sostenible. La diputada Elisa Vedrina ha alertat que prop de 5.000 viatgers es veuran afectats per una norma impulsada pels socialistes que elimina parades intermèdies d’autobusos de competència estatal a la província de Tarragona.
Segons la diputada, el Govern de Pedro Sánchez pretén reduir les parades d’aquests tipus de serveis, fet que provocarà, novament, «un nou perjudici als tarragonins». «No volem perdre més parades, horaris, freqüències ni serveis en els municipis de Tarragona. El ministre Puente vol retallar 3 de cada 4 parades i la meitat de les rutes», ha indicat Vedrina.
Localitats com Ulldecona, La Sénia, l’Aldea, Torredembarra, Batea, Arnes o Móra d’Ebre podrien perdre el servei públic, segons els plans del govern socialista. «El text actual de la llei no garanteix els recursos per mantenir els serveis tal com es fan en l’actualitat, perquè només es preveuen 40 milions d’euros davant d’unes necessitats de 120 milions per al conjunt d’Espanya», ha expressat la diputada.
El Partit Popular presentarà esmenes a la proposta de llei que es debatrà aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Entre les demandes, que el Govern no pugui modificar ni suprimir rutes, parades, freqüències i horaris del mapa concessional en vigor a l’entrada de la llei, així com establir amb les comunitats autònomes la creació de nous serveis de transport en aquelles parades que es pretengui eliminar.