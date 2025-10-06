Mobilitat
Territori està estudiant ampliar freqüències de trens entre Barcelona-Tarragona i Reus
La titular del departament, Sílvia Paneque, espera que es comencin a «notar millores» del corredor sud en les «pròximes setmanes»
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, espera que es comencin a «notar millores» del corredor del sud de la xarxa ferroviària «en les pròximes setmanes». Paneque ha dit que, després de les obres dutes a terme a Sant Vicenç de Calders i Castelldefels, juntament amb les del primer trimestre del 2026 a Sant Feliu de Llobregat, han de portar aquesta percepció.
La titular de Territori ha anunciat que s’està estudiant ampliar freqüències de trens entre Barcelona-Tarragona i Reus. Per una altra part, la consellera, durant la seva intervenció a la jornada El dret a l’habitatge: reptes i solucions, organitzada per elDiario.es, ha explicat que es treballa per «avançar» en la governança de l’aeroport del Prat.
Paneque ha afirmat que la xarxa ferroviària està en un moment de «millora progressiva» i espera que les incidències al servei «vagin millorant». Tot i això, ha puntualitzat que la infraestructura té «deficiències evidents». En aquesta línia, ha recordat que a principis del 2026 arribaran 110 trens que s’aniran afegint a la circulació.
La titular de Territori també ha explicat que s’estan avaluant «les diferents maneres» per «avançar» en la governança de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat. La també portaveu del Govern ha puntualitzat que ha de ser «en el marc normatiu vigent», però ha deixat clar que «és bo que les institucions implicades puguin tenir un paper més important».