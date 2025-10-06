Diari Més

L’Ajuntament de Valls ofereix fins a 15.000 euros per rehabilitar habitatges i posar-los en lloguer social

Les subvencions poden cobrir fins al 100% del pressupost de les obres, amb un màxim de 15.000 euros per habitatge.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2025

L’Ajuntament de Valls, a través de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), ha obert una nova convocatòria d’ajuts destinada a fomentar la rehabilitació d’habitatges buits i la seva incorporació a la Borsa de Lloguer Social. La iniciativa busca mobilitzar pisos desocupats del municipi i posar-los a disposició de famílies que necessiten un allotjament digne i assequible.

La convocatòria contempla dues línies de subvencions adreçades a persones propietàries d’habitatges situats dins del terme municipal:

La línia 1 està pensada per a propietaris que realitzin obres de reforma en habitatges buits i els incorporin a la Borsa de Lloguer Social gestionada per l’OLH. Les actuacions subvencionables inclouen millores d’habitabilitat, adequació d’instal·lacions (aigua, gas, electricitat, calefacció i sanejament), reformes de banys i cuines, millores d’aïllament tèrmic o acústic, reparació d’elements deteriorats i eliminació de barreres arquitectòniques.

La línia 2 en canvi, està adreçada a propietaris d’habitatges ja tutelats per l’OLH que vulguin dur a terme millores d’eficiència energètica i sostenibilitat, com ara l’aïllament de façanes, terres i cobertes, o la millora dels tancaments, amb l’objectiu de reduir el consum energètic.

Les subvencions poden arribar a cobrir fins al 100% del pressupost, amb un màxim de 15.000 euros per habitatge. En funció de les actuacions, els ajuts poden assolir 4.000 euros per reformes de cuina, 3.000 per aïllaments i millores energètiques, 2.500 per reformes de banys, 2.000 per renovació d’instal·lacions elèctriques o reposició d’elements deteriorats, 1.000 per millores de sanejament o aigua i 500 per actuacions de gas.

Requisits i tramitació

Per poder beneficiar-se dels ajuts, els habitatges han de destinar-se a la Borsa de Lloguer Social durant un període mínim de cinc anys, ajustar el preu del lloguer a la fórmula establerta per l’OLH i obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop finalitzades les obres. A més, les actuacions no poden haver-se iniciat abans de presentar la sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2025. Aquelles persones interessades poden tramitar-les presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Valls.

