Turisme
L’Ajuntament de Cambrils renova el conveni amb el Nàutic Parc
L’entitat continuarà impulsant el turisme nàutic del municipi després de 24 anys
L’Ajuntament de Cambrils ha renovat el conveni amb l’entitat Nàutic Parc-Estació Nàutica Costa Daurada. Un acord firmat per un total de 52.000 euros, que donarà continuïtat al projecte de Cambrils dins de la institució que incorpora vuit municipis, entre ells també Salou, Mont-roig del Camp, l’Ametlla de Mar i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
El conveni pretén dinamitzar el comerç a escala internacional durant el 2025, i garantir la promoció del municipi per impulsar-lo econòmicament a través de l’entitat, especialment en l’àmbit de l’allotjament en el municipi i les activitats turístiques al mar. Inclourà la incorporació del municipi en l’assistència a fires, tallers i viatges empresarials, així com reforçarà els acords amb altres agències, operadors i plataformes comercials, molt relacionades amb el turisme nàutic.
Serà la 24a temporada d’un conveni que es manté vigent, i que la regidora de Turisme, Patrícia de Miguel, ha valorat durant l’acte «positivament per continuar impulsant les experiències nàutiques i esportives atractives, adaptades a tots els tipus de públics».