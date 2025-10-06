Mobilitat
La Fiscalia General de l'Estat demana informació sobre l'aplicació de les ZBE a 150 municipis
La Generalitat reclama la documentació als ajuntaments afectats per reenviar-la al ministeri públic
La Fiscalia General de l'Estat ha demanat a diverses autonomies informació sobre l'aplicació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) en uns 150 municipis de tot l'Estat, segons ha publicat El Periódico. A Catalunya, la Generalitat, arran del requeriment, està reclamant la documentació als ajuntaments per reenviar-la després al ministeri públic, segons ha pogut saber l'ACN. Entre les ciutats del Camp de Tarragona que aplicaran la ZBE hi ha Reus i Tarragona.
La Unitat de Medi Ambient de la Fiscalia General recorda a les autonomies els requisits que marca la llei del canvi climàtic i, de moment, només demana informació sobre el seu grau de compliment. L'escrit de la fiscalia, que té la categoria d'expedient governatiu, arriba per via administrativa a les autonomies. En el cas de trobar incompliments flagrants i greus, es podrien obrir diligències d'investigació.
En el cas de Catalunya, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, adscrita a la Conselleria de Territori, encara no ha remès la informació al Ministeri Fiscal, segons diuen fonts del Govern a l'ACN. Als municipis catalans, el pròxim 1 de gener del 2026 serà un moment clau pel que fa a ZBE: el decret català sobre qualitat de l'aire exigeix a les administracions locals tenir les seves ordenances aprovades aleshores.
Una de les qüestions sobre les quals la fiscalia sol·licita informació és si s'està sancionant o no els vehicles que entren dins del perímetre de la ZBE sense l'autorització ambiental corresponent. L'aplicació de sancions és un dels requisits que ha exigit el Ministeri de Transports per atorgar els ajuts estatals al transport públic dels municipis.