La combinació de restauració local i cervesa artesana fa triomfar un any més la FiraBirra
La tercera edició de la fira consolida l’èxit amb un augment del 20% de vendes respecte l’any passat
La tercera edició de la Fira de Cervesa Artesana, celebrada el passat dissabte a l’aparcament del Mas de l’Abeurador, ha estat un èxit rotund, atraient centenars d’amants de la cervesa artesana a la Canonja. Durant tot el dia, prop de 2.000 persones van passar per la FiraBirra per degustar la gran varietat de cerveses que oferien les cinc cerveseries participants: Boixets Beer, La Surfera Craft Beer, La Vermella de Salomó, Sister Craft Beer i La Renaixença.
Els visitants van poder tastar cerveses de tots els tipus: negres, de malta, Lager, IPA, sense alcohol, sense gluten, torrades i afruitades. Però sens dubte, el gran atractiu d’enguany van ser els dos restaurants locals, Antídot i Brutale, que van oferir diverses opcions gastronòmiques durant el migdia i la nit, reforçant la combinació cervesa-artesania i gastronomia local.
En total, es van vendre 4.500 tickets de beguda i 1.000 de menjar, un creixement del 20% respecte a l’edició anterior, consolidant la FiraBirra com un punt de trobada per a aficionats i productors del Camp de Tarragona.
“Estem encantats amb la resposta del públic”, assenyala Lidia Muñoz, regidora de Promoció Econòmica i organitzadora de l’esdeveniment juntament amb el Celler del Pallol. “La fira no només ha estat una plataforma perquè els cervesers artesanals mostrin el seu treball, sinó també un espai perquè la gent conegui la Canonja i dinamitzin els negocis locals”.
A més, la proximitat de la fira amb l’Espai Mammuthus va animar alguns visitants a aprofitar l’ocasió per fer una visita al centre d’interpretació del jaciment arqueològic del barranc de la Boella.
L’esdeveniment va comptar també amb música en viu amb l’actuació de Vergüenza Ajena al migdia i el Tributo a Hombres G al vespre, que van amenitzar l’ambient i van atraure més públic.
Els cervesers participants van mostrar la seva satisfacció per l’interès del públic. “És increïble veure com la gent s’interessa per la cervesa artesanal i fa costat als productors locals”, van comentar. “Esdeveniments com aquest són vitals per a la nostra indústria i per fomentar la cultura cervesera al territori”.
Enguany, l’organització també va millorar la logística de l’esdeveniment ampliant l’espai del pàrquing i instal·lant dos punts de venda de tickets, cosa que va descongestionar la zona i reduir les cues. La FiraBirra ja treballa en la propera edició, que promet novetats per continuar atraient públic i reforçant la cultura de la cervesa artesana a la Canonja.