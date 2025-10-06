Educació
Cambrils celebra l’arribada dels germans la Salle fa 125 anys amb una escultura commemorativa
El municipi ha recordat els valors de l'entitat amb l'obra de David Callau
La història dels germans de la Salle a Cambrils ha complert 125 anys des de la seva arribada, una fita que va commemorar-se el passat divendres. L'escultor David Callau va donar forma al fet amb l'escultura «Temps de la Salle», amb una inauguració de mans del soci més antic de l’entitat, Lluís Recasens Colom. L’escultura, situada al passeig Sant Joan Baptista de la Salle, té gairebé tres metres d’alçada i simbolitza els valors de l’escola cristiana que l’entitat ha divulgat durant el seu segle i quart d’existència.