L’AEMET activa l'alerta a Tarragona per forts vents i onatge

Les ratxes poden superar els 80 km/h al litoral i prelitoral sud, amb onades que complicaran la situació marítima durant la jornada de diumenge

Imatge de la platja l'Arrabassada durant un dia de mala mar

Imatge de la platja l'Arrabassada durant un dia de mala marACN

Efe

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat avisos a les comunitats de Catalunya i les Balears davant els forts vents, amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora, i l'onatge que assotarà sobretot el litoral.

A Catalunya s'ha activat a més avís 'taronja' (risc important) a l'Empordà (Girona), davant la previsió que es registrin onades de fins a quatre metres al litoral, segons les dades de l'AEMET, que ha activat avisos de nivell 'groc' (risc) a la mateixa zona i al litoral i el prelitoral sud de la província de Tarragona davant els forts vents.

Les temperatures baixaran avui a gran part del país, un descens que serà notable a la meitat nord-est peninsular, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ha anunciat que la setmana que ve serà, en termes generals, més càlida i seca del que és normal per a l'època de l'any a la major part d'Espanya. 

