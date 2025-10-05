Meteorologia
L’AEMET activa l'alerta a Tarragona per forts vents i onatge
Les ratxes poden superar els 80 km/h al litoral i prelitoral sud, amb onades que complicaran la situació marítima durant la jornada de diumenge
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat avisos a les comunitats de Catalunya i les Balears davant els forts vents, amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora, i l'onatge que assotarà sobretot el litoral.
A Catalunya s'ha activat a més avís 'taronja' (risc important) a l'Empordà (Girona), davant la previsió que es registrin onades de fins a quatre metres al litoral, segons les dades de l'AEMET, que ha activat avisos de nivell 'groc' (risc) a la mateixa zona i al litoral i el prelitoral sud de la província de Tarragona davant els forts vents.
Les temperatures baixaran avui a gran part del país, un descens que serà notable a la meitat nord-est peninsular, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ha anunciat que la setmana que ve serà, en termes generals, més càlida i seca del que és normal per a l'època de l'any a la major part d'Espanya.