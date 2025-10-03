Política
L'Ajuntament de Cambrils signa un conveni amb l'Arquebisbat de Tarragona perquè el jardí de l'ermita sigui un parc obert
L'acord té una vigència de quinze anys, prorrogable en períodes de cinc anys si les parts ho volen
L'Ajuntament de Cambrils i l'Arquebisbat de Tarragona han signat un conveni per tal que el jardí exterior de l'ermita de la Mare de Déu de Cambrils sigui un espai verd obert al públic. L'objectiu és destinar aquest espai històric a usos relacionats amb la cultura i el lleure. El jardí és un lloc de pas per accedir a l'ermita, la torre museu i la cripta, i el consistori ja hi organitza activitats. L'acord té una vigència de quinze anys i es podrà prorrogar per períodes de cinc anys, si les dues parts hi estan interessades. Així, la parròquia cedeix el jardí gratuïtament i el consistori assumeix les despeses de manteniment i gestió de l'espai, inclosos els subministraments d'aigua i energia, jardineria i mobiliari.