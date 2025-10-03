Mobilitat
Ferrocarrils signa la compra dels trens pel TramCamp
L'adquisició dels set trens costarà 38,5 milions d’euros i el manteniment, 22
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va formalitzar ahir dijous la signatura del contracte amb Stadler Rail València per a la construcció, subministrament i manteniment de set tramvies elèctrics que donaran servei al futur TramCamp, que en la primera fase unirà Vila-seca i Cambrils.
El contracte, adjudicat mitjançant procediment obert harmonitzat, té un valor estimat de 60,5 milions d’euros (abans d’IVA), dels quals 38,5 milions corresponen a la fabricació i lliurament dels tramvies i 22 milions al manteniment integral per un període de 15 anys. El manteniment es farà al taller que FGC posarà a disposició a Vila-seca.
Els nous vehicles, equipats amb pantògraf i bateries per circular en trams sense catenària, incorporaran sistema d’ajuda a l’explotació (SAE) i peces de parc associades. Està previst que el primer tramvia es lliuri en un termini de 30 mesos i la resta de la flota als 33 mesos des de la signatura.
El contracte estableix que els dos primers anys de servei estaran coberts per la garantia del fabricant, que assumirà totes les despeses de manteniment correctiu i de recanvis durant aquest període.
A partir del tercer any, Stadler s’encarregarà del manteniment preventiu i correctiu, amb un seguiment estricte d’indicadors de fiabilitat, disponibilitat i confort, i amb penalitzacions en cas d’incompliments.
Per garantir el compliment, l’empresa adjudicatària ha hagut de dipositar una garantia del 5% del valor del contracte i mantenir durant tota la vigència una assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 60 milions d’euros per sinistre i any.
El contracte també inclou clàusules específiques de bones pràctiques laborals i ambientals, així com obligacions de visibilitat i transparència vinculades a la possible cofinançament del projecte a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa 2021-2027.