Equipaments
Ematsa inverteix 950.000 € en la connexió de la xarxa d’abastament entre els sectors PP9 i PP10 de Campclar
S'han iniciat aquesta setmana les obres per a la instal·lació d'una nova canonada de transport d'abastament d'aigua que connectarà el Polígon PP9 amb el nou sector PP10.
L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha iniciat aquesta setmana les obres per instal·lar una nova canonada que connectarà el Polígon PP9 amb el nou sector PP10 de Campclar. El projecte compta amb un pressupost de 950.000 € i té una durada prevista de sis mesos.
La infraestructura es desplegarà des del PP9, passant pel costat del camp de futbol de la Floresta i travessant sota la carretera T-11 sense afectar el trànsit. A banda i banda del carrer Riu Siurana, la nova canonada connectarà amb la xarxa existent a la rambla de Ponent i amb el sector PP10, garantint així el subministrament d’aigua als nous desenvolupaments urbanístics de la zona.
Durant els treballs es produiran talls parcials de circulació i es veurà afectat l’aparcament a la zona, amb circuits alternatius habilitats per minimitzar les molèsties. També seran necessaris talls puntuals del subministrament d’aigua. Ematsa recorda que els veïns poden activar el servei d’alertes gratuït per correu electrònic per rebre avisos sobre talls i incidències a través de l’Oficina Virtual o al telèfon 900 550 555.