Transports
Els trens de l’R2, R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards per l’atropellament d’una persona a Castelldefels
Les demores són de més de 40 minuts de mitjana a Rodalies i de 70 en les línies de mitjana distància
Els trens de les línies R2, R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 circulen aquest divendres al migdia amb retards després que un tren Talgo hagi atropellat una persona a l’estació de Platja Castelldefels. Segons indiquen des de Renfe, hi ha demores de més de 40 minuts de mitjana a Rodalies (R2 Sud) i de 70 minuts aproximadament en les línies de mitjana distància. Poc abans de les 2 del migdia s’ha interromput la circulació a les dues vies després que els cossos policials i d’emergències ho hagin demanat per l'atropellament d'una persona. Ha estat en un punt de pas no autoritzat, informa Adif. Una hora després, s’ha autoritzat aquest tren a reprendre la marxa amb una demora de 80 minuts i cap a les 3 s’ha restablert la circulació per les dues vies.