President de la Fundació Ciutat de Cambrils
Entrevista
Albert Puig: «Ajudarem al máxim als que vulguin repercutir el seu èxit en la societat de Cambrils»
L’impulsor de la Fundació Ciutat de Cambrils valora els inicis de la organització, que ajudarà a la societat cambrilenca amb ajuts econòmics i suport empresarial per crèixer dins el territori
Com neix la iniciativa de Fundació Ciutat de Cambrils?
«Primer vam parlar amb l’Ajuntament per portar la universitat a Cambrils, però ens vam adonar que faltava una iniciativa privada com aquesta per a la societat civil. Una Fundació zero elitista, que abasti el màxim nombre de gent possible. Patrons, col·laboradors i especialistes. Involucrar als ciutadans, en aquest cas de Cambrils per ajudar al veí, al més proper, com s’ha fet tota la vida. No parlem de vulnerabilitats, sinó d’ajudar al màxim a qui tingui talent i ambició i vulgui repercutir el seu èxit en la societat cambrilenca».
Quin és el perfil de les persones que busqueu suportar?
«Cada especialitat tindrà unes bases, que estem creant en tots els àmbits: esportiu, cultural, músic, literari, laboral o acadèmic. Busquem premiar la meritocràcia i les ganes de superar-se. Nosaltres posarem l’ajuda econòmica perquè la gent pugui arribar, sense la intervenció del patronatge en el procés selectiu, però sí en la decisió final. Volem captar talent i ajudar-lo amb contactes, en el seu progrés o a través d’ajuts com a becaris».
Les xifres són bones...
«Sí. Quan vam iniciar la Fundació, érem 29 patrons. Ara som 35 i n’hi ha més que es volen apuntar. A la presentació oficial (el passat 19 de setembre) vam ser 400 persones. Aquest divendres farem un sopar d’empresaris amb 200 persones. Hem de continuar creixent, però en deu mesos hem superat totes les expectatives, i és senyal que el nostre producte és bo».
Quin serà el paper dels col·laboradors i els patrons?
«Els col·laboradors (150 en total) comencen ara a treballar, i anirem directes al món empresarial. Després al món comercial i, finalment, al món particular. L’avantatge és que una fundació té un desgravat fiscal molt important, i es beneficiaran d’això. Els patrons faran la governança i les seves quotes serviran per pagar l’administració i el mecanisme de la Fundació. Busquem patrons amb poder econòmic que ajudin directament a les persones».
La iniciativa és nova, com creieu que l’acceptaran els cambrilencs?
«La majoria de la gent de Cambrils ja ens coneix, però, evidentment, volen fets. Fins a Nadal, farem una campanya de recaptació de col·laboradors. A partir del pròxim gener, començarem a atorgar les primeres totes les beques i, el setembre de 2026, farem una gala del talent on ho oficialitzarem tot. A partir d’aquí, la gent podrà veure que estem ajudant a la gent, perquè la gent necessita tocar per creure. Això servirà perquè Cambrils torni a liderar al territori, perquè moltes poblacions copiaran la fundació».
La Fundació ha presentat la primera beca Swim for ELA-Siscu Morell.
«El Siscu sempre ha estat present en l’esport de Cambrils, és un enamorat de l’esport i avui dia és un exemple per a tots. En aquest cas és esportiva i la patrocina Swim for ELA, i com totes les beques tindrà patrocinador. Ajudarà a la gent de Cambrils que va a campionats del món o vulgui participar en competicions».
Paper fundador
Fins ara, com descriuries el teu paper com a impulsor del projecte?
«Sempre m’ha agradat crear i soc bo convencent que les meves idees són bones. Estaré com a president fins al 2029 i a partir d’aquí ha de seguir la gent, així es demostrarà l’èxit del projecte. Jo faré un pas enrere. La meva funció és, durant aquests quatre anys, que això sigui sostenible, que econòmicament funcioni com a organització i que la gent estigui orgullosa d’aquesta fundació. Ara treballem amb visió de futur, plantejant una beca periodística i ajudes en temes artístics, literaris, musicals i educatius perquè la mateixa societat col·labori.