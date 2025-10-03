Mobilitat
Adjudicada l’enquesta de mobilitat del Camp de Tarragona
La farà l’empresa Opinòmetre en el termini de nou mesos i ambun cost de 371.000 euros
El Camp de Tarragona ja té adjudicat l’estudi que ha de servir per conèixer com es mou la ciutadania i planificar la mobilitat de la pròxima dècada. L’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) ha resolt l’adjudicació de l’assistència tècnica per a l’elaboració de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) 2025 i la caracterització de la mobilitat a l’empresa Opinòmetre SL, per un import de 371.215,90 € (IVA inclòs) i amb un termini d’execució de nou mesos.
El contracte, licitat amb un pressupost inicial de 381.150 euros, es va resoldre després d’un procediment obert en què també va concórrer l’empresa Sigmados. L’oferta d’Opinòmetre va obtenir una puntuació total de 93,46 punts, superant la competència tant per criteris econòmics com per qualitat tècnica.
Segons l’expedient, el treball encarregat a Opinòmetre no es limita només a recollir dades sinó que inclou l’assistència tècnica integral per dissenyar i desplegar l’EMQ 2025, establint la metodologia, la selecció i contractació dels equips enquestadors, el control de qualitat, l’anàlisi estadística i el lliurament de dades estructurades.
L’àmbit de l’estudi és el conjunt de les sis comarques del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès i Baix Penedès), sota la coordinació directa de la gerència de l’ATM.
L’EMQ 2025 és una peça estratègica en la construcció del futur Pla Director de la Mobilitat del Camp de Tarragona, actualment en elaboració. L’objectiu és obtenir un retrat fiable dels fluxos de mobilitat interurbana i metropolitana per tal de definir mesures i infraestructures adaptades a les necessitats reals. Aquest pas arriba en un moment clau, marcat pel debat sobre el futur TramCamp, la connectivitat de l’Estació d’Alta Velocitat, el pas de les mercaderies i la coordinació del transport públic. L’EMQ permetrà disposar de la base empírica necessària per orientar aquestes decisions i garantir que el Pla Director incorpori criteris socials, ambientals i econòmics.
L’ATM té previst completar aquest estudi amb altres encàrrecs durant el 2025, centrats en aspectes com la mobilitat turística, les zones de baixa densitat, l’impacte ambiental i els costos del transport.